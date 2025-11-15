¿Vale la pena? Las irreales condiciones para que Cristiano Ronaldo y Portugal vengan a México en el Mundial 2026

Con el inicio de la Copa del Mundo 2026 México, Estados Unidos y Canadá muy cerca, las selecciones empiezan a buscar las ciudades que pueden ser su sede de entrenamiento. Una de ellas es Portugal, que todavía no asegura su lugar en el Mundial, pero ya está viendo en dónde tendría su cuartel.

Además que la Selección de Portugal, se dice, será el rival con el que México inaugurará el Estadio Azteca, está buscando opciones para tener su sede de entrenamiento previo y durante la Copa del Mundo. Unas de las opciones más fuertes es Torreón, Coahuila, más específico el complejo deportivo TSM, instalaciones del Santos Laguna.

La llegada de CR7 y el cuadro luso a la casa de los Guerreros viene con una serie de condiciones muy específicas para su llegada, mismas que fueron reveladas por el presidente del Club Santos Laguna, Alejandro ‘Aleco’ Irarragorri.

“Viene el capitán Cristiano Ronaldo y eso implica poder tener la movilidad para que pueda moverse por el estadio y por el centro de alto rendimiento con un poco de privacidad“, comentó Irarragorri.

El presidente de Santos asegura que las exigencias son en cuanto a la tranquilidad del equipo portugués y de El Comandante, quien es uno de los jugadores más reconocidos del futbol mundial. Tener una figura de la talla de CR7 implica muchos temas de seguridad.

“Seguramente tendrán entrenamientos abiertos, pero sí buscan que sea un lugar aislado para que puedan enfocarse muy bien y eso te lo da el TSM y te lo da el Azul Talavera. Creo que eso lo buscan muchas selecciones, particularmente Portugal, creo que es una obviedad, es los que más lo busca“, comentó.

La Selección de Portugal sería la encargada de estar en la reinauguración del Estadio Azteca. Incluso Mikel Arriola aseguró que es lo más seguro y faltaría solamente afinar detalles.

“Lo más probable es que sí, que sea Portugal para la reinauguración del Estadio Azteca.Faltan detalles que son técnicos, pero les diría que ya está todo casi cerrado. Yo veo a Cristiano (Ronaldo) que cada partido que hay que jugar lo disputa. Es la Selección Nacional de Portugal; si está Cristiano, jugará, si está en condiciones; ya vimos que Cristiano aprovecha cualquier partido para jugar”, expresó Mikel Arriola.

