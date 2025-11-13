Cristiano Ronaldo se vuelve loco y por esta fuerte falta se va expulsado del partido ante Irlanda (VIDEO)

Cristiano Ronaldo le complica a Portugal su clasificación a la Copa del Mundo del 2026, pues ‘El Bicho’ vio la tarjeta roja en el partido ante Irlanda por un codazo que le propinó a uno de los defensas rivales cuando ambos se encontraban en el área forcejeando.

El árbitro no vio de primera instancia el golpe que Cristiano Ronaldo le propinó al central de Irlanda; fue la sala del VAR quien le habló al silbante para revisar la jugada en el monitor que se encuentra en la cancha y la decisión del juez fue expulsar al ariete portugués, cuando Portugal se encontraba 2-0 abajo.

El delantero del Al-Nassr vio la tarjeta roja y en ese momento se dirigió a Bernardo Silva para darle la banda de capitán. Cuando se dirigía al túnel para ir a los vestidores, Ronaldo se volteó para aplaudir a la afición, mientras que los irlandeses hacían gestos de llanto y festejaban la expulsión de CR7.

Es una broma que hayan expulsado a Cristiano Ronaldo por esto, donde ha quedado el fútbol para hombres ?



El charismo infecta todos los ámbitos de la sociedad que vivimospic.twitter.com/BiqSGSyCe3 — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) November 13, 2025

Cristiano Ronaldo podría perderse el primer partido de Portugal en el Mundial

Cristiano Ronaldo vio la tarjeta roja en el partido entre Portugal e Irlanda, pero la acción por la que ‘El Bicho’ se fue expulsado del encuentro podría tomarse como una agresión al rival, ya que en el momento que el portugués soltó el codazo al defensa irlandés, el balón no estaba de por medio.

Si la FIFA y la UEFA consideran que esta acción puso en peligro la integridad física de Dara O’Shea, Cristiano Ronaldo podría recibir una fuerte sanción que iría de dos a tres partidos, y como Portugal solo tiene un partido más en eliminatorias, el segundo o tercer encuentro de castigo lo pagaría en la Copa del Mundo.

Esto ocurre porque la Selección de Portugal ya no disputará ningún encuentro oficial hasta que inicie el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá, y los amistosos no cuentan para cumplir esa sanción.

Cristiano Ronaldo will never forget these Ireland fans 😂😂😂The booed him so hard off the pitch 😭😭😭



pic.twitter.com/evhSzlVJSs — 𝐂𝐀 𝐕𝐀?🐐🐐 (@psg_chief) November 13, 2025

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal buscará el pase al Mundial 2026

Portugal tenía que vencer a Irlanda para conseguir su pase a la Copa del Mundo del 2026, pues con la victoria de Hungría sobre Armenia, los húngaros se pusieron a dos puntos de los lusos en el Grupo F de las Eliminatorias Mundialistas de la UEFA.

Ahora el equipo de Roberto Martínez tendrá que saltar a la cancha para enfrentar a Armenia, sin Cristiano Ronaldo, en busca de una victoria obligada, pues una derrota podría mandarlos al repechaje si Hungría derrota a Irlanda este fin de semana.

El técnico de Portugal podría optar por meter a Goncalo Ramos, para ser el reemplazo de Cristiano Ronaldo en la delantera del equipo.

DCO