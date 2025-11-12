Mundial 2026 espera 14 últimos clasificados directos de Fecha FIFA

Del 13 al 18 de noviembre se llevan a cabo los partidos correspondientes a la última Fecha FIFA del año, en la que son 14 las selecciones que pueden concretar su boleto al Mundial del 2026, 11 de ellas de Europa, dos de la Concacaf y una de Asia.

Francia, la actual subcampeona del orbe, logrará el cometido si el jueves se impone a Ucrania en el Parque de los Príncipes de París. Portugal puede hacer lo propio si derrota a Irlanda, e incluso le bastaría que Hungría no supere a Armenia. Suiza lograría la meta el sábado 15 de noviembre si vence a Suecia y Kosovo no se lleva los tres puntos ante Eslovenia.

El Tip: Cristiano Ronaldo aclaró que cuando dice que se retirará del futbol “pronto”, significa “probablemente en uno o dos años”.

Otra opción para los helvéticos es igualar contra los nórdicos y esperar que los kosovares sucumban a manos de los balcánicos. Inglaterra es hasta el momento la única clasificada de la UEFA al magno evento, luego de que ganó sus primeros seis juegos en el Grupo K.

España, Noruega, Croacia, Países Bajos y Bélgica son las otras selecciones europeas que están a sólo un paso de asegurar su presencia en la competencia tripartita del próximo verano.

Alemania e Italia, dos escuadras históricas, tienen un panorama más complicado. La Mannschaft pelea el único boleto del Grupo A con Eslovaquia, con la que está igualada en nueve puntos antes de las dos últimas jornadas de las eliminatorias.

Por su parte, la Squadra Azzurra es segunda en el sector I a dos unidades detrás de la Noruega de Erling Haaland, a la que enfrenta el próximo domingo 16 de noviembre en el Estadio San Siro, en Milán, en la última fecha de las clasificatorias.

Europa tendrá 16 lugares para la Copa del Mundo ampliada (contó con 13 en la última Copa del Mundo de 32 equipos en Qatar en 2022) y las últimas cuatro entradas se decidirán mediante llaves de playoffs en marzo próximo.

En Concacaf, Honduras y Jamaica se perfilan para quedarse con los dos boletos directos. Los centroamericanos lo harían con un triunfo sobre Nicaragua y un empate entre Costa Rica y Haití, mientras que los Reggae Boyz sellarían el pase si vencen a Trinidad y Tobago a la par que Curazao caiga ante Bermudas.

Por su parte, Emiratos Árabes Unidos e Irak se enfrentan a doble partido para conseguir la última plaza disponible en Asia.

En África se llevará a cabo una ronda de playoffs en Rabat, Marruecos, en el que las selecciones de Nigeria, Gabón, Camerún y República Democrática del Congo buscarán el pase a la repesca intercontinental, misma que se llevará a cabo en marzo próximo en Guadalajara y Monterrey.

Las 14 selecciones que consigan su boleto al Mundial en la última Fecha FIFA del 2025 se unirán a las 28 que ya tienen su sitio asegurado en la máxima fiesta del futbol. Solamente restarán por conocerse seis equipos, cuatro de los cuales saldrán de la repesca europea y dos de los playoffs intercontinentales que disputarán seis escuadras, dos de las cuales serán Nueva Caledonia y Bolivia.

En esta Fecha FIFA también tendrá actividad México, que el sábado 15 de noviembre enfrenta a Uruguay en Torreón y tres días más tarde a Paraguay.

SE PUEDEN SUMAR

Europa: Francia, Portugal, España, Países Bajos, Suiza, Noruega, Bélgica, Austria, Croacia, Alemania, Eslovaquia, Dinamarca, Escocia, Italia, Bosnia y Herzegovina, Kosovo, Ucrania, Turquía, Hungría, Irlanda, Polonia, Macedonia del Norte, República Checa, Islas Feroe, Finlandia y Rumania

Concacaf: Honduras, Jamaica, Surinam, Panamá, Costa Rica y Curazao

ASIA: Emiratos Árabes Unidos o Irak

Lamine Yamal, baja de España tras romper protocolo

España dejó fuera a Lamine Yamal para los dos partidos de la eliminatoria a la Copa del Mundo del 2026 después de que el delantero recibiera más tratamiento por una persistente lesión en la ingle.

La Federación Española de Futbol informó que recibió una notificación del Barcelona indicando que Yamal se sometió a un “procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis”.

La federación dijo que el tratamiento dejará al margen al joven de 18 años Yamal de siete a 10 días, por lo que quedó descartado para el partido de España en Georgia el sábado y en casa contra Turquía tres días después.

Sin embargo, el organismo añadió que recibió la noticia con “sorpresa y malestar” por ser informada de la condición de Yamal el lunes, el mismo día en que él y sus compañeros de la selección española debían reunirse en su campo de entrenamiento en la capital, Madrid.

Yamal se lesionó la zona de la ingle mientras jugaba para España en septiembre. Desde entonces, su caso de pubalgia, o lesión crónica en la ingle, ha sido un punto de controversia entre su club y la selección nacional.