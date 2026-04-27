Nashville SC vs Tigres: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la semifinal de ida de la Concacaf Champions Cup

Tigres se mete a la cancha del Nashville SC en el inicio de las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Tigres visita al Nashville SC en el arranque de las semifinales de la Concacaf Champions Cup este martes 28 de abril. El duelo entre los de Tennessee y el conjunto de la UANL tendrá como sede el Geodis Park, donde los de la MLS buscarán aprovechar su localía ante los subcampeones de la Liga MX.

El Nashville SC fue el verdugo del América en los cuartos de final del certamen regional, mientras que los dirigidos por Guido Pizarro dieron cuenta del Seattle Sounders por la regla del gol de visitante, luego de que el marcador global fue un vibrante empate a tres tantos.

Tigres visita al Nashville SC antes de que comience su aventura en la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, en la que se medirá ante Chivas en cuartos de final. La franquicia de Tennessee, por su parte, lidera la Conferencia Este de la MLS con 22 unidades, tres más que el actual campeón Inter Miami.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Nashiville SC vs Tigres?

El partido entre Nashville SC y Tigres se jugará este martes 28 de abril en Geodis Park en Nashville, Tennessee. El balón comenzará a rodar en punto de las 18:30 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX y FOX One.

Fecha : Martes 28 de abril

Hora : 18:30

Estadio : Geodis Park

Transmisión: FOX y FOX One

Posibles alineaciones de Nashville SC y Tigres

NASHVILLE SC : Brian Schwake, Andy Najar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz, Cristian Espinoza, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Ahmed Qasem, Hany Mukhtar y Warren Madrigal.

TIGRES: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Rômulo Zwarg, Francisco Reyes, Jesús Angulo, Rafael Carioca, Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Juan Brunetta, Ángel Correa y Ozziel Herrera.

📍🏟️ Día de entrenamiento desde el Geodis Park. pic.twitter.com/ayoLywIVKO — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 27, 2026

¿Cuándo fue la última final de Tigres en Concacaf Champions Cup?

Seis años han pasado desde que Tigres alcanzó una final de la Concacaf Champions Cup por última vez. Lo hizo en el 2020, después de que en semifinales eliminó al Olimpia.

En la actual edición del torneo de la Concacaf, los felinos eliminaron a Forge, Cincinnati y Seattle Sounders en primera ronda, octavos y cuartos de final, respectivamente.

Aquella Concachampions del 2020 es hasta la fecha el único título internacional de Tigres.

¿Cuál es otra semifinal de la Concacaf Champions Cup?

Toluca, actual bicampeón de la Liga MX, y LAFC son los otros equipos semifinalistas en la edición en curso de la Concacaf Champions Cup.

La serie entre estos clubes también se pone en marcha en Estados Unidos, cuando este miércoles 29 de abril los Diablos Rojos visiten el BMO Stadium.

EVG