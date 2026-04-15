¡OFICIAL! Así se juegan las semifinales de la Concacaf Champions Cup con Toluca y Tigres

Se jugaron todos los partidos de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup y con ello quedaron confirmados los encuentros de las semifinales. En esta edición tendremos nuevo campeón, que saldrá entre Tigres, Toluca, Nashville o Seattle Sounders.

El actual campeón, Cruz Azul, quedó eliminado, con lo que el certamen a nivel de clubes más importantes de la región coronara nuevo monarca. Siguen con vida dos escuadras mexicanas y dos estadounidenses, que pelearán con todo por la supremacía del área.

Semifinals are set in the 2026 Champions Cup! 🏆



It's 🇺🇸 MLS vs Liga MX 🇲🇽 ! pic.twitter.com/deaTrjbQMp — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Así quedaron las semifinales de la Concacaf Champions Cup

Tigres vs Nashville

Toluca vs LAFC

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Concacaf Champions Cup?

Las semifinales de la Concacaf Champions Cup se tienen programas para jugarse del 28 al 30 de abril de 2026 las idas y los cotejos de vuelta entre el 5 y 7 de mayo. Los horarios y fechas oficiales se anunciarán en próximos días.

"Feliz por los goles, pero más feliz por ganar." - Paulinho de Toluca 🎙️ pic.twitter.com/vCjQ6xNbq9 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Dos equipos mexicanos con vida en la Concacaf Champions Cup

La Concacaf Champions Cup ha sido un torneo de claroscuros para los clubes mexicanos, pues en un día se fueron eliminados los dos más dominantes en el certamen como lo son América y Cruz Azul, los máximos ganadores que cayeron a manos de Nashville y LAFC, respectivamente.

Águilas y cementeros cuentan con siete títulos cada uno. Estaban en lados distintos de la eliminatoria, por lo que una final entre ambos por el desempate era muy atractiva, hasta que se consumó el fracaso de los dos proyectos.

Ahora los equipos que representan a la Liga MX en la Concacaf Champions Cup, torneo mejor conocido como Concachampions, son Toluca y Tigres, que avanzaron a la siguiente ronda con actuaciones diferentes.

Los Diablos Rojos del Toluca aplastaron a Los Angeles Galaxy con un marcador global de 7-2. Viajaron a California para el cotejo de vuelta y sellaron su pase con una goleada de 3-0.

Del otro lado, los Tigres perdieron 3-1 ante Seattle Sounders en la segunda parte de los cuartos de final, pero los de la UANL avanzaron a semifinales por el criterio del gol de visitante al igualar 3-3 en el global.

aar