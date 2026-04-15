Tigres sufre, pero elimina al Seattle Sounders y avanza a semifinales de la Concacaf Champions Cup

Una acción de la visita de Tigres a Seattle Sounders en los cuartos de final de vuelta de la Concacaf Champions Cup

Los Tigres tuvieron una más que complicada visita al Lumen Field de Washington, en donde perdieron 3-1 ante Seattle Sounders en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, pero los de la UANL avanzaron a semifinales por el empate 3-3 en el marcador global y el criterio del gol de visitante.

El equipo mexicano se vio sorprendido con un gol de Albert Rusnák a los once minutos de tiempo corrido. Era el mejor escenario para los locales, pues así solo necesitaban dos anotaciones más para eliminar a los Incomparables.

The Sounders strike again and tighten the series! 👊 pic.twitter.com/WJLv2xtqlj — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Seattle Sounders llegó a este cotejo con una desventaja de dos anotaciones, por lo que la primera encomienda era no recibir en casa y después hacer dos dianas para alargar a tiempo extra. Sin embargo, Tigres echó a perder los planes pasando la media hora de juego.

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El central brasileño Joaquim Henrique al 31′ le dio el empate parcial a los de Nuevo León. Una reacción necesaria para los pupilos de Guido Pizarro. El primer tiempo transcurrió sin más incidencias.

¡Gol de Joaquim para aumentar la ventaja en el global! 🐯 pic.twitter.com/fUToTk1MrD — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

Arrancando el segundo tiempo, al 48′, el Sounders retomó la ventaja en su casa y apretó el global. Paul Rothrock fue el autor de la diana que le daba esperanza al equipo estadounidense, que necesitaba dos goles más para avanzar a semifinales.

Al 65 el arquero de la MLS tuvo una gran atajada, salvando a su equipo de una anotación en contra. Ángel Correa remató de cabeza a muy corta distancia, pero el capitán de Seattle mandó el esférico a tiro de esquina. Esa acción fue clave para mantenerse con vida en la eliminatorio.

Rusnák pulls one back for the Sounders! ⚽ pic.twitter.com/VCwxrvwRH2 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 16, 2026

La Concacaf Champions Cup ha sido un torneo de claroscuros para los clubes mexicanos, pues en un día se fueron eliminados los dos más dominantes en el certamen como lo son América y Cruz Azul, los máximos ganadores que cayeron a manos de Nashville y LAFC, respectivamente.

Antes de la presentación de los Tigres el bicampeón de la Liga MX, los Diablos Rojos del Toluca, que golearon en California 3-0 al Los Angeles Galaxy para un contundente marcador global de 7-2.

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