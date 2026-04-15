Marcel Ruiz vuelve a las canchas con el Toluca después de 35 días y acaricia la convocatoria al Mundial 2026

Marcel Ruiz fue cuestionado sobre su decisión de no operarse tras sufrir una ruptura parcial de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha, ya que el mediocampista mexicano tiene como objetivo participar en el Mundial del 2026 con la Selección Mexicana.

Así que Antonio Mohamed respetó la decisión del jugador y volvió a la actividad con los Diablos Rojos este miércoles para enfrentar al LA Galaxy en la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, 35 días después de sufrir la lesión ante el San Diego FC en la misma competencia.