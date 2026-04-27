FOTOS de Jack Grealish dormido en un bar causan polémica

El futbolista británico Jack Grealish ha desatado una gran polémica en el mundo deportivo y en redes sociales, pues el delantero del Everton F.C. fue capturado en fotografías dormido en un bar.

Geralish se encontraba en rooftop de Mánchester alrededor de las 16:30 horas; de acuerdo con el medio The Sun, y fue tan solo después de una hora que se quedó totalmente dormido en una silla del lugar.

De acuerdo con la información difundida por dicho medio, aunque los amigos del futbolista de 30 años de edad intentaron despertarlo los esfuerzos fueron en vano, pues presuntamente el alcohol que habría ingerido imposibilitaron el propósito.

No es la primera vez que Jack Grealish se gana la reputación de ser una persona a la que le gusta la fiesta, pues en marzo fue captado en un viaje de cumpleaños ostentoso junto a Jordan Pickford.

Además, en diciembre el futbolista se vio envuelto en una polémica luego de pasar una fiesta durante la noche de Navidad que terminó en un club de striptease en Londres por la madrugada y una cuenta de aproximadamente 20 mil libras.

Fotos de Jack Grealish dormido en un bar ı Foto: Captura de pantalla

Jack Grealish no participará en la Copa Mundial

Luego de haber jugado 22 partidos con Everton, el futbolista sufrió una grave lesión el pasado 18 de enero; por lo que esta lo llevó fuera de la cancha por varios meses hasta que logre recuperarse.

Grealish tuvo una cirugía de pie, lo que ocasionó que posiblemente no pueda participar durante el resto de la temporada, y que tampoco pueda participar con la selección de Inglaterra durante el Mundial.

Por medio de una publicación en redes sociales, Everton compartió una foto postquirúrgica de Jack Grealish junto a un texto, en el que el futbolista expresa que no quería que la temporada terminara de esa manera y que se encontraba destrozado.

“El apoyo que he recibido desde que llegué a este increíble club ha significado muchísimo para mí. El personal, mis compañeros y, sobre todo, los aficionados han sido increíbles y me encanta representar a este club” se lee en la publicación.

Posteriormente el deportista compartió fotografías en las que aparece con una bota protectora y un patin de rodilla, y en la descripción de la publicación afirmaba que; después de cuatro semanas de la cirugía, se encontraba “trabajando duro para volver mejor y más fuerte que nunca.”

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