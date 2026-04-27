Rayados anuncia salida del Tato Noriega y una leyenda del club llega para asumir la dirección deportiva

José Antonio ‘Tato’ Noriega dejó de ser presidente deportivo de Rayados luego del estrepitoso fracaso del club en el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, torneo en el que se quedó muy lejos de clasificar a la Liguilla.

En un comunicado, el Monterrey también dio a conocer que junto con el ‘Tato’ Noriega se va del club Héctor Lara, quien dejará de ser director deportivo del primer equipo. La directiva eligió como sucesor de este último a Walter Erviti, quien fue campeón con el equipo en su época como futbolista.

Comunicado a nuestra Afición y a los Medios de Comunicación. 📝#EnLaVidaYEnLaCancha pic.twitter.com/B7mG2JeyvA — Rayados (@Rayados) April 27, 2026

“Agradecemos a ‘Tato’ y a Héctor por su entrega, calidad humana, honestidad, profesionalismo y compromiso durante esta etapa. Les deseamos éxito a ambos en sus próximos retos profesionales y personales”, se lee en el comunicado de Rayados.

Logros del Monterrey con el Tato Noriega

José Antonio Noriega había asumido la presidencia deportiva del Monterrey el 1 de noviembre del 2022. En los tres años y medio que ocupó el cargo, el principal logro del equipo varonil fue el subcampeonato en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX.

El otro momento destacado de Rayados con el Tato fue su participación en el Mundial de Clubes 2025, en el que llegó hasta octavos de final. Pero los principales logros en este periodo los consiguió Rayadas con su bicampeonato en la Liga MX Femenil en el 2024.

Rayados consuma un Clausura 2026 para el olvido

El Monterrey cerró su participación en el Clausura 2026 de la Liga MX con una derrota por marcador de 3-0 a manos de Santos en el Estadio Corona.

Rayados se quedó lejos de clasificar a la Liguilla del futbol mexicano, pues terminó la fase regular del campeonato ubicado en el decimotercer sitio con 18 puntos, siete menos de los que sumó el América, que accedió a la fase final como octavo lugar.

¿Quién es Walter Erviti, nuevo director deportivo de Rayados?

El argentino Walter Erviti, nuevo director deportivo de Rayados, fue futbolista del equipo norteño del 2002 al 2008, periodo en el que ganó un título de liga con el Monterrey, el del Clausura 2003.

Walter Erviti y compañía se alzaron con el trofeo de la Liga MX en aquel Clausura 2003 después de vencer al Morelia en la final, con lo que el club regiomontano puso fin a una racha de 17 años sin coronarse en el futbol mexicano.

Tras su retiro de las canchas, Walter Erviti comenzó una carrera como director técnico, y el más reciente club del que estuvo al frente fue Belgrano.

EVG