Iker Casillas lanza un inesperado mensaje para el portero titular de México en el Mundial 2026 y despeja las dudas en el arco

En la historia del futbol, tan solo cuatro porteros han levantado la Copa del Mundo como capitanes. Uno de ellos es Iker Casillas, quien en 2010 se convirtió también en el primer español en sostener el trofeo. Esto convierte a la leyenda de La Roja y del Real Madrid en una voz autorizada para mandar un mensaje a los arqueros de México de cara al Mundial 2026.

En su más reciente visita al país, Casillas le dio un consejo a los porteros Luis Malagón, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, pero más dedicado a los dos primeros, quienes se perfilan para pelear el puesto del guardameta titular del Tricolor en la siguiente Copa del Mundo.

“Ser campeón del mundo es algo que te deja en la posteridad y el recuerdo. Les diría a los tres que están luchando en la posición que hagan su trabajo lo mejor posible, que aprendan, sean valientes y maduros. Deben ayudar al equipo, tienen que pararlas y no pegar pases de 50 metros”, comentó.

Como dice Iker Casillas, “ser campeón del mundo es algo que te deja en la posteridad y el recuerdo” y más si lo haces como portero capitán, por lo que sus palabras sin duda serán motivantes para los tres arqueros mexicanos, pero más para Luis Malagón y Raúl Rangel, quienes se están peleando la titularidad en el Tricolor de Javier Aguirre.

“Les diría que tengan los pies en la tierra, deben saber lidiar con ello y mirar todo lo que se pueda acercar. Debes disfrutar el éxito. Yo he tenido mucha suerte y también momentos malos, pero siempre hay que tener la actitud para levantarte y continuar”, agregó.

En la convocatoria de la Fecha FIFA de noviembre el tercer portero de Carlos Acevedo, pero su lugar no está seguro, ya que en el horizonte se asoma Guillermo Ochoa, quien persigue su sexto mundial. Al respecto, Iker Casillas no ve con malos ojos su convocatoria.

“Si Memo está bien y el seleccionador lo ve oportuno, ¿por qué no poder ir? Claro que sí”, dijo Casillas. “Yo me retiré a los 40 años y no sabía que Memo tenía esa edad. Si se siente bien, está en el momento ideal. Le deseo lo mejor, porque pertenece a mi misma raza: la de los porteros”, añadió. “A los 40 me sentía en gran forma, pero me cansé. Memo todavía tiene hambre, y esa es la diferencia”, terminó.

