TV Azteca presenta su atractiva oferta para el Mundial 2026: 32 partidos, Iker Casillas, Jorge Valdano y más

Christian Martinoli, Luis García y todo el equipo de Azteca Deportes harán vibrar de emoción a los aficionados durante el verano del próximo año, pues este lunes TV Azteca confirmó que tendrán 32 partidos de la Copa del Mundo 2026, además que de nuevo contarán con un equipo de lujo, con la presencia de leyendas como Iker Casillas y Jorge Valdano.

“Estoy feliz de volver a TV Azteca, una casa que me ha recibido con los brazos abiertos. El Mundial 2026 será especial por celebrarse en México, y quiero vivirlo junto a ustedes”, dijo Casillas, quien en 2010 levantó la Copa del Mundo con la Selección de España.

En un evento realizado en las instalaciones de la televisora del Ajusco, directivos de la empresa y del área de deportes, dieron el banderazo de salida y anunciaron parte de la oferta de contenidos que tendrán durante el Mundial, que incluye un equipo con campeones del mundo y los rostros conocidos.

La Copa del Mundo 2026 será la primera edición de la historia con 48 selecciones y se realizará en tres sedes diferentes; México, Estados Unidos y Canadá. Serán 104 partidos en el torneo, de los cuales 32 se podrán ver en vivo y gratis por la señal de Azteca Deportes, entre ellos la final y los duelos de la Selección Mexicana.

El sorteo de la Copa del Mundo se realiza el próximo 5 de diciembre y se podrá ver también por las pantallas de TV Azteca. Una vez que se sepa cómo se jugará el certamen, la televisora anunciará el resto de partidos que tendrán para los aficionados.

Como es costumbre cada vez que hay evento de esta magnitud, Azteca pondrá a su disposición todo el talento disponible. El equipo estará liderado por la dupla más reconocida del cronismo deportivo en el país; Christian Martinoli y Luis García, quienes estarán acompañado por Jorge Campos, David Medrano, Carlos Guerrero y más.

