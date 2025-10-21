¿Cómo comenzó la polémica entre Santiago Fernández y Christian Martinoli y por qué el exfutbolista explotó contra el narrador?

El exfutbolista del América, Santiago Fernández, y el narrador Christian Martinoli se enfrascaron en una polémica en las redes sociales, a raíz de una entrevista que Toño de Valdés le hizo al exdeportista, quien acusó al cronista de TV Azteca de haberlo perjudicado fuera de las canchas con comentarios burlones.

El exdelantero de las Águilas señaló en aquella entrevista con Toño de Valdés que hay personas que en la calle le dicen “¿De qué te vas a disfrazar?“, frase de Christian Martinoli que se hizo famosa en la narración del México vs Haití del Preolímpico rumbo a Beijing 2008, duelo en el que al Tricolor le faltó un gol para avanzar a las semifinales y en el que Fernández falló varias oportunidades claras.

“Todavía hoy hay veces que la gente me dice en la calle, ‘¿de qué te vas a disfrazar?’. Yo creo que en ese momento no midieron todo el daño que podría haber después", dijo Santiago Fernández acerca de la narración de aquel juego de parte de Christian Martinoli y Luis García.

Santiago Fernández explota contra Christian Martinoli

Christian Martinoli bromeó en la transmisión del Tigres vs Necaxa de la Jornada 13 de la Liga MX con que ha terminado con la carrera de algunos futbolistas, sin decir el nombre de Santiago Fernández, quien respondió con un video y una carta en la que confrontó al periodista.

“No Christian, ni tú ni nadie arruinó mi carrera. Yo jugué el tiempo que quise jugar y lo hice en los mejores equipos de México a una edad en donde tú apenas te estabas dando cuenta que no tenías el nivel necesario para jugar futbol profesional y empezabas a reinventarte como periodista deportivo sin ningún tipo de presión pública, y eso ni tú ni nadie me lo puede debatir”, fue la contundente respuesta del exfutbolista del América.

Santiago Fernández fue más lejos al reclamarle su falta de empatía a Christian Martinoli, de quien considera debe ser más responsable por el poder que tiene con el micrófono.

Quiero dejar mi en claro que yo no busco generar ningún tipo de polémica con nadie. Busco crear un precedente para que haya RESPETO, especialmente, en personas que tienen puestos de liderazgo en nuestra sociedad y que por lo mismo tienen una responsabilidad mucho mayor. — Santiago Fernandez (@Sff14909829) October 20, 2025

“Deberías saber que con tus comentarios, puedes llegar a marcar a quienes se convierten en objeto de estos. Te lo digo porque como sabrás, yo fui uno de ellos y aún así, a día de hoy, con profunda decepción veo que desafortunadamente sigues demostrando una falta de empatía total y absoluta”, remarcó el también exatacante de Toluca y Puebla.

Santiago Fernández asegura que no quiere polémica con Christian Martinoli

Santiago Fernández, quien jugó en el América entre el 2003 y el 2007, compartió un último mensaje en sus redes sociales, en el cual dejó en claro que su intención no es generar polémica con Christian Martinoli, ya que lo que busca con este mensaje es generar consciencia en la manera de comunicarse de las personas que tienen un puesto e impacto importante.

“Quiero dejar mi en claro que yo no busco generar ningún tipo de polémica con nadie. Busco crear un precedente para que haya RESPETO, especialmente, en personas que tienen puestos de liderazgo en nuestra sociedad y que por lo mismo tienen una responsabilidad mucho mayor”, aseguró el canterano del América, cuya carrera como futbolista comenzó en el 2003 y terminó en el 2009.

