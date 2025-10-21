Chivas hila 4 triunfos después de 18 meses

Las Chivas viven su mejor momento en el Apertura 2025. El conjunto dirigido por Gabriel Milito pelea de lleno su pase directo a la Liguilla del campeonato y, después de su triunfo ante el Mazatlán, logra una racha que no conseguía desde hace 18 meses.

La última ocasión que el Rebaño hiló cuatro triunfos de manera consecutiva fue en marzo y abril del 2024. En aquella ocasión, el Guadalajara se convirtió en un equipo importante a vencer, pero se volvió a quedar a la orilla del campeonato.

Ahora, después de sus triunfos ante Mazatlán, Pumas, Puebla y Necaxa, se coloca en la octava posición con 20 puntos, producto de seis triunfos, dos empates y cinco descalabros. Con estas unidades, pelea el boleto directo con Juárez (19), Xolos (20) y Pachuca (21).

4 jornadas restan para que termine el Apertura 2025

Depende de ellos para poderse mantener en el repechaje y una serie de combinaciones, más un gran cierre, le podrían dar su pase directo a los cuartos de final del Apertura 2025, pues a falta de cuatro jornadas, aún tiene la esperanza de quedar entre los seis primeros.

Hay que recordar que, desde hace un par de torneos, los seis primeros en la tabla general califican directo a la Liguilla y los cuatro restantes entran a un play-in. Se enfrentan el siete y el ocho; el ganador avanza a la siguiente ronda, posteriormente el nueve y el 10; el triunfador enfrenta al perdedor de la llave entre el siete y el ocho, y se va a su casa. El vencedor de este último enfrentamiento es el octavo calificado a los cuartos de final.

Chivas sufrió mucho al inicio del torneo; los resultados no se le daban y ya hasta sonaban sustitutos para el banquillo. Se aseguraba que Gabriel Milito estaba sentenciado y todo dependía de lo que pasara en el Clásico Nacional ante el América.

Parece que el duelo ante su odiado rival le dio oxígeno a los rojiblancos, pues desde ese triunfo se ha visto un cambio rotundo en su rendimiento dentro del campo. Lo contrario a los de André Jardine.

El Rebaño ha cabalgado entre lesiones y malos resultados, pero todo está cambiando. Los triunfos ya están llegando y los jugadores que estaban separados ya entrenan al parejo de sus compañeros, sobre todo Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez, dos referentes que se perdieron algunos partidos, pero ya tuvieron minutos.

Uno de los puntos que el Rebaño tiene a su favor es que el delantero que tanto buscaba y quería no encontró dentro de casa. Armando González, mejor conocido como La Hormiga, se ha convertido en el futbolista que se cuelga en hombros al equipo y ya suma siete dianas, peleando el liderato de goleo con jugadores de la talla de Paulinho y Joao Pedro.

“Me pone muy contento que Hormiga, siendo hoy nuestro 9, esté en esta racha goleadora, además del gran trabajo que hace con todos sus movimientos de desmarque y su aporte defensivo. Está evolucionando y mejorando en aspectos que, para mí, son muy importantes en un 9. Está creciendo rápidamente y su racha es sumamente importante”, dijo Milito.

Goleadores del torneo ı Foto: Especial