Durante la transmisión por YouTube del partido entre México y Arabia Saudita en la Copa Oro, el narrador deportivo Christian Martinoli, conocido por su estilo humorístico junto a Luis García y Jorge Campos, compartió una anécdota sobre un suceso que lo llevó directamente al hospital. Reveló que, en una ocasión, al ofrecerle una palanqueta a una ardilla, terminó siendo atacado por sorpresa por el animal.

Tras el incidente, explicó que tuvo que recibir cuatro dosis de vacuna antirrábica, las cuales son sumamente dolorosas, afirmó.

¿Qué le pasó a Christian Martinoli que terminó en el hospital?: ‘Sentí que iba a morir’

El relato de Christian Martinoli se dio cuando, en la transmisión por YouTube del partido entre México y Arabia Saudita en la Copa Oro, Luis García, apodado “el Doctor”, le preguntó: “¿Por qué no te acercas a los árboles?”. A lo que Martinoli contestó con humor: “La última vez que me acerqué, me mordió una ardilla, cabr..”. Detalló que sostenía una palanqueta y quiso compartirla, pero se distrajo conversando con alguien, momento en que la ardilla lo mordió: “Llegó un we*y a preguntarme ‘¿cómo ves al Cruz Azul?’. Me distraje y sácale. La ardilla dijo: ‘Ah, este güey es muy dadivoso, me está dando la palanqueta’... y ¡mocos! Para adentro. Sentí que iba a morir, Doctor”.

Tras el ataque, el comentarista acudió a la sala de urgencias del Hospital Español, donde le administraron cuatro dosis de vacuna antirrábica. Martinoli bromeó sobre la experiencia: “No saben lo que son cuatro antirrábicas. Ya me saludaban en emergencias”. Afortunadamente, la mordedura no pasó a mayores y ya se encuentra en buen estado, señaló durante la transmisión.

El incidente provocó también un momento de complicidad con la audiencia. Christian Martinoli y Luis García, con las risas de Jorge Campos de fondo, como de costumbre, continúan comentando la Copa Oro, desafiando la falta de derechos de transmisión por parte de TV Azteca con su canal de YouTube, y su naturalidad al compartir situaciones personales, como este encuentro con una ardilla, ha fortalecido su conexión con la audiencia.

Con humor y espontaneidad, Martinoli convirtió un susto en una anécdota memorable que sus seguidores recordarán durante la Copa Oro.