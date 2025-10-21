Serie Mundial, lista

George Springer conectó un cuadrangular de tres carreras en la séptima entrada para que los Blue Jays regresaran a la Serie Mundial después de 32 años de ausencia. Toronto se impuso 4-3 a los Seattle Mariners en el juego decisivo de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los Azulejos, la única novena canadiense campeona de la MLB, no estaba en la serie por el título de las Grandes Ligas desde hiló trofeos en 1992 y 1993. Ahora se enfrentarán a los Dodgers a partir del viernes.

El Dato: Vladimir Guerrero Jr. es el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El pelotero dominicano tiene 6 cuadrangulares y 12 carreras producidas.

En la primera entrada Josh Naylor bateó para que Julio Rodríguez anotara la primera carrera del juego. Toronto respondió rápido con un sencillo al jardín central de Daulton Varsho, que permitió que George Springer anotara y mandó a Vladimir Guerrero Jr. a tercera.

Julio Rodríguez, en la alta de la tercera entrada, le regresó la ventaja a Seattle. El jardinero dominicano conectó su cuarto cuadrangular de la postemporada y probablemente el más importante de su carrera, pues hasta este momento su escuadra estaba por jugar su primer Clásico de Otoño en la historia.

Cal Raleigh añadió otro vuelacercas para poner una carrera más en la pizarra en favor de los Mariners. El catcher hizo historia, pues llegó a 65 jonrones en la temporada regular y la postemporada combinadas, que es la mayor cantidad en la historia de la Liga Americana. El catcher superó los 64 home runs de Aaron Judge en 2022 con los Yankees.

3 Banderines de la Liga Americana tiene Toronto

8 Títulos de Grandes Ligas tienen los Dodgers

Además, Raleigh es el segundo jugador con más cuadrangulares para los Mariners en la historia con 5, sólo superado por el legendario Ken Griffey Jr., quien en 1995 mandó la pelota fuera del parque en 6 ocasiones.

No es sorpresa que Cal Raleigh sea un bateador tan prolífico, pues este mismo año se convirtió en el primer catcher campeón del Home Run Derby, venciendo a Junior Caminero en la final con 18 vuelacercas.

Parecía que el pitcheo de Seattle tenía controlado el juego, hasta que en la séptima entrada George Springer desató la locura en el estadio. El pelotero estadounidense pegó un cuadrangular de tres carreras para darle vuelta al marcador y que la afición canadiense hiciera retumbar las entrañas del Rogers Centre. Los Blue Jays, en un abrir y cerrar de ojos, pasaron a liderar el juego 4 carreras a 3.

El mochiteco Andrés Muñoz hizo su aparición en la baja de la octava entrada. El Plebe entró con la misión de pagar los bates de Toronto y darle una oportunidad a su equipo de pelear por la victoria; lo hizo, le abrieron con dos hits, pero sacó el inning en blanco.

El momento en el que el mexicano se paró en la lomita era muy complicado, pues no tenía outs. Se le complicó más cuando le conectaron un sencillo para tener hombres en tercera y primera. Josh Naylor, el primera base, logró un doble play para darle un respiro a Muñoz, quien seguía con jugador en la antesala.

El sinaloense logró sacar la entrada sin recibir carreras. El Plebe hizo su parte, dejando todo en manos de los bateadores de los Marineros, que tenían una última oportunidad para buscar la hazaña; sin embargo, no lo consiguieron.

En la Serie Mundial 2025 ya estaban instalados Los Angeles Dodgers, que no tuvieron rival en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. La novena angelina barrió a los Milwaukee Brewers y tienen marca de 9-1 en la postemporada.

Los Dodgers son los actuales campeones de la MLB. El año pasado vencieron a quiénes y ahora regresan a la Serie Mundial con la misión de buscar ser el primer equipo con títulos consecutivos en las Grandes Ligas en un cuarto de siglo.

La franquicia celeste parte como favorita, por ser los monarcas reinantes, pero además porque en el cuarto juego ante los Cerveceros, el japonés Shohei Ohtani firmó una actuación antológica al conectar 3 home runs en 3 turnos, lanzar 10 ponches y recibir 0 carreras limpias en 6.0 innings.

Panorama postseason │ Juego 7 serie de campeonato ı Foto: Especial