Christian Martinoli cuenta el terrible momento que vivió con Efraín Juárez; “ya se van a armar los…”

Christian Martinoli relató el terrible y tenso momento que vivió cuando se encontró con Efraín Juárez, entrenador de Pumas, en un restaurante de la Ciudad de México. El narrador ha criticado fuertemente a los del Pedregal por su mal inició en el Apertura 2025 ante Santos algo que no le pareció al estratega.

Durante el programa de ‘Los Protagonistas’, Martinoli estaba acompañado de Luis García, Luis Roberto Alves ‘Zague’, Antonio Rosique y David Medrano, a quienes les platicó lo que ocurrió cuando se encontró con el entrenador mexicano.

Christian Martinoli expresó que él “ya estaba casi en el postre, cuando de pronto se me acercó (Efraín Juárez) y pensé ‘ya se van a armar los… y no; es buena gente".

Efraín Juárez le hizo un favor a Christian Martinoli

En la misma plática Efraín Juárez le pidió a Christian Martinoli que no lo “estén reventando”, algo que le pareció gracioso al narrador y comparó a Miguel Herrera, a quien le dice “primo”, con el entrenador de los Pumas. “Pues es que te pareces mucho a mi primo cuando declaras”, comentó el cronista.

Además, el narrador de TV Azteca reveló que Juárez le presentó al nuevo refuerzo de Pumas, Álvaro Ángulo que viene de Independiente, declarando que está más fuerte que Zague.

“Me presentó a Ángulo, el lateral que jugó en Independiente, Colombiano. Está más fuerte que Zaguito eso sí te lo puedo garantizar”, reveló Christian Martinoli.

Christian Martinoli y Efraín Juárez hablan de la goleada de Santos a Pumas

Pumas inició con el pie izquierdo el Apertura 2025 al ser goleado por Santos en el Estadio TSM 3-0, un tema que platicaron entre Christian Martinoli y Efraín Juárez, aunque, el estretega mexicano uso de excusa a los canteranos.

“Le dije ‘Te comiste tres de Santos, que el año pasado no le ganaba en el interescuadras a nadie’ y me dijo: ‘Siete debutantes’, no dijo debutantes, siete canteranos, con eso se la quiso sacar de encima un poco“, comentó el narrador de TV Azteca

Ahora los Pumas se preparan para debutar en casa ante el Pachuca en la Jornada 2 del Apertura 2025, los Tuzos vienen de golear 3-0 al Monterrey y en el Estadio Olímpico Universitario buscarán su segunda victoria del certamen.

DCO