Christian Martinoli acaba con la Selección Mexicana con un devastador mensaje

Christian Martinoli ha narrado siete Copas del Mundo, siendo testigo en primera persona del andar de la Selección Mexicana en el torneo, por lo que ha visto los altibajos del Tricolor, que en 2026 será el anfitrión del magno evento por tercera ocasión en la historia.

Aunque el Mundial es en casa, el narrador estelar de Azteca Deportes no es optimista sobre lo que pueda conseguir al conjunto azteca, al que calificó como “la peor generación de todas” las que ha visto jugar.

▶ #Vídeo | Para Christian Martinoli, la selección mexicana de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 es la peor que ha visto.

📹: @AyalarAlejandro / @LaRazon_mx pic.twitter.com/BGoCLT4wgm — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 10, 2025

“Yo estoy haciendo Mundiales desde el 98 y esta es la peor generación de todas, pero juega de local. Seguramente pondrán partidos al mediodía y eso va a pesar para que se motiven con la afición. Yo considero que México está para los mejores 16, máximo. No está para ser un top ten; han tenido mejores generaciones y no se ha podido trascender. Es lo que pienso”, dijo.

No es la primera vez que Christian Martinoli describe a esta Selección Mexicana como la más flaca en cuanto a talento y nombres importantes. Además que cuando se han tenido mejores conjuntos, nunca se pudo trascender.

Christian Martinoli pide voto de confianza para la hormiga González

Respecto a este cambio de generaciones y la falta de estrellas, el narrador cree que es tiempo de optar por una nueva camada de futbolistas, como Armando González, campeón de goleo del Apertura 2025 con Chivas.

“Necesitas llevar a un joven mexicano que si no va a jugar, por lo menos que sepa la experiencia de lo que es estar dentro de una Copa del Mundo”, indicó.

Christian Martinoli toma como ejemplo a Guillermo Ochoa, quien en 2006 fue al Mundial “para que viviera un Mundial y no iba a jugar un solo minuto”, algo que se puede replicar con el Otaku del Gol.

“Por qué no podemos llevar a la ‘Hormiga’, que es campeón de goleo, es un jugador que tiene condiciones, posiblemente no sea el mejor delantero que tiene México, pero es un jugador que hoy está en un gran momento”, apuntó.

EVG