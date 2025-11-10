México está listo para recibir el Mundial: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes que preparar el Mundial 2026 ha sido un proceso largo para hacer que el próximo año se convierta en una fiesta para toda la población.

Este lunes la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la Presentación de la Copa Mundial FIFA 2026, en el Complejo Cultural Los Pinos

Tras destacar que será el tercer Mundial que recibirá México y además la tercera inauguración el 11 de junio, con un total de 13 parridos, Claudia Sheinbaum mencionó que será una oportunidad de compartir al mundo lo que México es, no sólo en su riqueza cultural, sino el momento histórico que espera se viva.

Claudia Sheinbaum subrayó que se esperan 5.5 millones de personas y una importante derrama económica.

Para recibirlos, sostuvo Claudia Sheinbaum, se han invertido 9 mil millones de pesos para renovar al AICM, además se espera ya tener listo el tren que conecta al AIFA con la CDMX.

Claudia Sheinbaum adelantó que también se echará a andar ‘el Mundialito social’, que constará de la construcción de canchas en todo el país para que se realicen torneos en donde toda la población se sienta incluida.

Adicionalmente, se alistan espacios para que la población vea el mundial, informó Claudia Sheinbaum.

En su momento, Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, resaltó que ser una de las tres sedes del Mundial 2026 pondrá a México en la agenda internacional para el próximo año.

“El país tiene el potencial para que este evento deportivo una a la gente y que se desarrolle en un ambiente de paz”, destacó la Secretaria de Gobernación.

Mientras que Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de la Copa Mundial de la FIFA, destacó que México se convertirá en el único país en albergar tres veces una copa del mundo y donde además se jugará el partido inaugural; la meta es hacer el mejor mundial de la historia.

“Para ello, se espera recibir a 5.5 millones de visitantes adicionales, ante lo cual se han establecido tareas para la expedición de visas y otros trámites.

“Se cuenta con un plan articulado junto a todas las dependencias del Gobierno de México. Resaltar el liderazgo de dueños de estadios y del sector privado para alistar las sedes en donde se jugarán 13 partidos de esta copa”, sostuvo Gabriela Cuevas.

En coordinación con gobiernos estatales y la IP, agregó, se organizan eventos públicos y gratuitos para poder ver el mundial.

Resaltó el liderazgo de dueños de estadios y del sector privado para alistar las sedes en donde se jugarán 13 partidos de esta copa.

Anunció que, en coordinación con gobiernos estatales y la IP, se organizan eventos públicos y gratuitos para poder ver el mundial.

Por su parte, Jurgen Mainka, director ejecutivo de FIFA en México., agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por las tareas y coordinación vista para echar a andar la celebración del próximo mundial, para lo cual ya hay pasos firmes en esto.

Resaltó que la celebración de esta copa en tres países representa un reto logístico; para el caso de México, dijo, se han realizado reuniones desde hace tres años con las tres ciudades sedes: CDMX, Jalisco y Nuevo León.

“México fue el primero de los tres en designar una coordinación para el mundial y las reuniones al respecto han sido del más alto nivel.

“Reconocer la calidad en la que se ha trabajado para contar con los estadios en los que se jugará, esto permitirá reafirmar la capacidad organizativa de México.

“Pedir a la Presidenta estar segura de que se hará un gran mundial del que nos sentiremos muy orgullosos”.

