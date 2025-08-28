Claudia Sheinbaum ya tiene su boleto para inauguración del Mundial 2026; Gianni Infantino se lo entrega

Claudia Sheinbaum recibe el boleto para el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026.

En sus redes sociales, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presumió la reunión que tuvo con el mandamás de la FIFA, Gianni Infantino, quien le entregó un boleto para la inauguración del Mundial del 2026 en el Estadio Azteca.

La mandataria compartió fotos del momento en el que, sonriente, presume el ticket para el partido inaugural del magno evento, a celebrarse el 11 de junio del próximo año en el Coloso de Santa Úrsula.

Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial.



México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026.



Recuerden que… pic.twitter.com/6w9EGGgoL9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 29, 2025

“Agradezco la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para conversar sobre el desarrollo de la Copa Mundial. México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026″, escribió Claudia Sheinbaum.

En dos de las fotos que compartió en sus redes sociales se aprecia el boleto que el presidente de la FIFA le dio a la mandataria mexicana.

En la otra imagen, tanto Infantino como Sheinbaum sostienen sonrientes el trofeo de la Copa FIFA, mismo que será otorgado a la selección que se corone el 19 de julio del 2026 en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey.

Claudia Sheinbaum presume los juegos que México acogerá en el Mundial 2026

En la misma publicación, Claudia Sheinbaum le recordó a la gente que México recibirá 13 encuentros durante la celebración del Mundial del 2026, de los cuales cinco serán en CDMX, cuatro en Monterrey y cuatro en Guadalajara.

"Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva“, enfatizó en el final de su mensaje la Presidenta.

Todos los cotejos en la capital del país se realizarán en el Estadio Azteca, mientras que los de Guadalajara y Monterrey se desarrollarán en los Estadios AKRON y BBVA, de manera respectiva.

¡Llegó la hora! YA está abierto el registro para ser parte del Programa de Voluntarios para la Copa Mundial de la FIFA 26™.



¡Inscríbete ya! sé parte de este momento histórico en#CiudadDeMéxico. 🌍⚽ Da clic aquí: https://t.co/O2TW4YwBQL #Somos26 #FIFAWorldCup #FIFAVolunteer pic.twitter.com/QDN7t29dFk — MexicoCity26 (@MexicoCity26) August 11, 2025

¿Cuál será el partido inaugural del Mundial 2026?

La Selección Mexicana disputará el juego inaugural del Mundial del 2026 el 11 de junio del año entrante en la cancha del Estadio Azteca.

El rival ante el que el Tricolor disputará el primer cotejo de la justa tripartita se conocerá el próximo 5 de diciembre, cuando se lleve a cabo el sorteo del magno evento en el Kennedy Center de Washington.

