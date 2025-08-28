¡Regresa a España! Memo Ochoa ya tiene equipo para ir al Mundial del 2026

Memo Ochoa estaría muy cerca de cerrar su traspaso al Burgos FC.

Parece que los meses de incertidumbre para Memo Ochoa terminaron, pues el portero tapatío sería el nuevo portero del Burgos FC, equipo de la Segunda División de España que le daría la oportunidad de seguir vigente para el Mundial del 2026.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el cancerbero surgido del América lleva dos semanas negociando con el club español y las conversaciones van por buen camino.

👀 EL FUTURO DE MEMO



¡Noticia de último momento! Memo Ochoa está cerca de llegar al Burgos en España. 🇪🇸



— Vamos.Show (@vamos_show) August 28, 2025

“La información que yo tengo es que el club que más cerca está de contratar a Guillermo Ochoa es el Burgos de España. En el entorno del Burgos son muy optimistas”, indicó al respecto César Luis Merlo.

Esta nueva información pone fin a los rumores que indicaban que Memo Ochoa regresaría a la Liga MX. Mazatlán e incluso Chivas fueron algunos de los clubes que sonaron como posibles destinos del jalisciense, quien quiere estar activo con miras al Mundial del 2026.

Directivo del Burgos habla de la llegada de Memo Ochoa

Alejandro Grandinetti, consejero delegado del Burgos FC, reconoció que Memo Ochoa es uno de los porteros que la institución tiene en la mira.

“Se están barajando esas opciones y alguna más, pero dejemos que la dirección deportiva trabaje, para ver cuáles son los refuerzos y se tomarán las alternativas, pero sí estamos esperando a un portero”, señaló el directivo del equipo español.

Sin embargo, medios españoles mencionan que Memo Ochoa difícilmente sería titular con el Burgos FC, lo que no sería lo ideal en su intención de ser convocado para el Mundial del 2026, en el que se convertiría en el primer futbolista en asistir a seis Copas del Mundo.

¿Desde cuándo no juega Memo Ochoa con la Selección Mexicana?

Si bien Memo Ochoa fue convocado a la reciente Copa Oro en la que la Selección Mexicana se coronó, ya tiene casi un año sin jugar un partido con el Tricolor.

El surgido del América completó los 90 minutos en la derrota de 2-0 a manos de Honduras en la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf el 15 de noviembre del 2024.

Memo Ochoa se perfila para ser el tercer portero de la Selección Mexicana en el Mundial del 2026, después de Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel.

