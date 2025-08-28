Rodrigo Huescas ya está listo para la Champions League y estos son los 8 equipos que enfrentará con el Copenhague

Rodrigo Huescas es uno de los dos mexicanos que jugarán la Champions League.

Estamos a escasas semanas de iniciar una nueva temporada de la Champions League, donde veremos la participación de Rodrigo Huescas con el Copenhague en la fase de liga, esperando que el mexicano y sus compañeros den la sorpresa avanzando a los dieciseisavos de final.

Huescas y todos sus compañeros ya conocen a los ocho equipos de élite que enfrentarán durante la fase de liga del certamen organizado por la UEFA y dos de ellos serán partidos difíciles para el conjunto de Dinamarca.

Rodrigo Huescas, junto a Alex Padilla, son los representantes mexicanos que participarán esta temporada en la Champions League; el defensa lo realizará con el Copenhague, mientras que el arquero buscará tener minutos con el Athletic Club de Bilbao, ya que el titular del equipo vasco es el español Unai Simón.

Estos son los equipos que enfrentará Rodrigo Huescas con el Copenhague

El Copenhague logró su pase a la fase de liga de la Champions League después de vencer al Basel de Suiza en los playoffs de clasificación, para completar a los 36 equipos participantes de este año.

Rodrigo Huescas y compañía tendrán cuatro juegos de local y cuatro de visita; en la cancha del Parken Stadion recibirán al Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli y Kairat Almaty, mientras que viajarán para medirse al Barcelona, Villarreal, Tottenham y Qarabag.

El partido más complicado para Huescas y su equipo será ante el Futbol Club Barcelona, el actual campeón de España y que la campaña pasada llegó hasta las semifinales de la Champions League, además de que necesitarán crear alguna fórmula para detener el ataque de Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski.

Rodrigo Huescas cumplirá un sueño más en su carrera

Aunque ya tuvo la dicha de jugar un partido de Champions League durante el playoff de clasificación, Rodrigo Huescas cumplirá un sueño más en su carrera como futbolista profesional al disputar un compromiso de la fase de liga del certamen de la UEFA.

Además, se medirá ante los mejores jugadores del viejo continente, como Lamine Yamal, Marcus Rashford, Raphinha, Adeyemi, Kevin de Bruyne, Pedri, Frenkie de Jong, entre otros, así que el mexicano tendrá que aprovechar la oportunidad para jugar todos los partidos de titular.

La nueva temporada de la Champions League inicia el martes 16 de septiembre con la Jornada 1; también tendremos partidos el miércoles 17 y jueves 18 del mismo mes, como ocurrió hace un año cuando se implementó este nuevo formato.

DCO