¿Memo Ochoa llega a Mazatlán? Robert Dante Siboldi habla claro sobre el fichaje del portero mexicano

Uno de los rumores más fuertes que rodean al futbol mexicano es la posible llegada de Memo Ochoa al Mazatlán, información que fue abordada por el entrenador de los Cañoneros, Robert Dante Siboldi, quien habló sobre este tema luego del partido ante Rayados en la Liga MX.

Tras perder el cotejo ante Monterrey en la Jornada 5 del Torneo Apertura 2025 en el Estadio BBVA, el entrenador comentó en conferencia de prensa si hay posibilidad, o no, de ver a Guillermo Ochoa en la portería del cuadro del Pacífico.

Tras ver caer a su equipo por marcador de 3-2, Siboldi comentó que por el momento el tema de la llegada de Ochoa es incierto. “No, no sé nada, son rumores”, dijo el estratega uruguayo, quien destacó que el jugador es una figura del futbol mexicano.

“Es una gran figura del futbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, inclusive hasta con el cuarto que tiene un gran futuro. No hay nada cierto, es uno rumor”, dijo en conferencia de prensa.

La llegada de Guillermo Ochoa supondría un alza en el nivel de la portería de Mazatlán, que al momento cuenta con Ricardo Gutiérrez, André Alcaraz y Ricardo Rodríguez como sus arqueros, siendo Gutiérrez el titular en la Liga MX y hasta Leagues Cup, mientras que Alcaraz tan solo disputó un duelo ante San Diego FC.

Memo Ochoa se encuentra sin equipo luego que dejó al AVS Futebol de Portugal, en donde no tuvo las mejores actuaciones y poco a poco dejó de ser titular. Luego de su aventura en la Primeira Liga, está en búsqueda de un club para estar en el radar de la Selección Mexicana.

Memo Ochoa buscaría llegar al Mundial 2026

De acuerdo con información de medios nacionales, Memo Ochoa necesita minutos y jugar para ser considerado en la Selección Mexicana para el Mundial 2026. La leyenda azteca incluso estuvo en la lista de la Copa Oro 2023, en donde México venció a Estados Unidos.

A Guillermo Ochoa, quien salió de las filas de las Águilas del América, se la ha vinculado con varias escuadras de la Liga MX para seguir su carrera, pues además de Mazatlán incluso de mencionó a Chivas.

El veterano portero tapatío Memo Ochoa tiene tres meses sin jugar, pues no lo hace desde el 17 de mayo de este 2025, cuando disputó los 90 minutos en la derrota de 3-0 que el AVS SAD sufrió ante el Moreirense.

Aquel encuentro correspondió a la Jornada 34 de la Temporada 2024-2025 de la Primeira Liga, a la que llegó a mediados del 2024. Memo Ochoa ha recibido 45 goles en 23 partidos oficiales con el AVS SAD, que evitó su descenso en Portugal.

