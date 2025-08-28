¡Como leyenda! Renata Zarazúa recibe una tremenda despedida por parte de la afición mexicana en el US Open (VIDEO)

Renata Zarazúa puso el nombre de México en alto y que la afición del tenis volteara a ver a una jugadora fuera del top 10 del ranking WTA por un partido, ya que venció a Madison Keys en la primera ronda del US Open.

Sin embargo, la raqueta mexicana cayó derrotada en la segunda ronda del certamen a manos de Diane Parry, pero el partido que jugó en la Cancha 5 del complejo ubicado en la ciudad de Nueva York podría ser uno de los mejores de lo que va del US Open, y en su salida de la pista la afición la despidió como una completa leyenda.

Los aficionados que se dieron cita para ver el encuentro de Renata Zarazúa contra la francesa Diane Parry no perdieron la oportunidad de pedirle una foto o un autógrafo a la tenista nacida en la Ciudad de México; además, en los pasillos del lugar se escuchaba el “Oe Oe Oe Oe Renata, Renata” de los fanáticos mexicanos que asistieron al US Open para apoyar a Zarazúa.

Renata Zarazúa consigue otra alegría para la afición mexicana

El 2025 para el deporte mexicano ha sido más que fantástico, con las medallas de los clavadistas conseguidas en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, la presea de oro del equipo femenil de flag football en los World Games y el tremendo desempeño de la delegación mexicana en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

En esta ocasión fue el turno de Renata Zarazúa de dar otra alegría para el pueblo mexicano, con su victoria de primera ronda ante Madison Keys, la actual campeona del Australian Open, y poner a todo México al tanto de su encuentro de la segunda ronda.

A pesar de caer derrotada ante Diane Parry en la Cancha 5 del US Open, la afición mexicana que estuvo en Nueva York no dejó de corear el nombre de Zarazúa en todo momento y de decirle “sí se puede, sí se puede” cuando se encontraba abajo en el marcador durante el tie break que definió el encuentro.

¿Qué sigue para Renata Zarazúa en el tenis?

Después de una tremenda participación en el torneo de singles del US Open, la gran Renata Zarazúa comenzará su preparación para afrontar el certamen de dobles del último Grand Slam del año.

La pareja de la mexicana será la raqueta japonesa Miyu Kato y en la primera ronda se medirán ante la dupla conformada por la rusa Anastasía Pavliuchénkova y la suiza Rebeka Masarova, quien fue semifinalista del Challenger 125 de Puerto Vallarta.

Así que Renata Zarazúa aún tiene la oportunidad de salir campeona de un Grand Slam, pero en la modalidad de dobles y esperamos que tenga éxito en su siguiente partido.

