Renata Zarazúa queda fuera del US Open tras caer en tie break en un cardiaco duelo ante Diane Parry

Renata Zarazúa luchó hasta el final ante Diane Parry, pero la francesa se impuso para seguir con vida en el US Open

Renata Zarazúa sucumbió en tie break ante la francesa Diane Parry en la segunda ronda del US Open.
Renata Zarazúa sucumbió en tie break ante la francesa Diane Parry en la segunda ronda del US Open. Foto: AP
Enrique Villanueva

Después de un tercer set de locura y de dejar todo, la mexicana Renata Zarazúa no pudo contra la francesa Diane Parry, ante quien perdió en tie break por 2-6, 6-2 y 6-7 en la segunda ronda del US Open.

La mexicana empezó bien, pero la gala ganó seis juegos seguidos para llevarse el primer set, lo que apagó a la afición mexicana que se dio cita en la Cancha 5.

Renata Zarazúa sorprendió al mundo en la primera ronda del US Open al eliminar a la estadounidense Madison Keys, número 6 en el ranking de la WTA y actual campeona del Abierto de Australia.

La mexicana se recuperó en la segunda manga y emparejó el encuentro al llevarse dicho set por 6-2.

El tercer set en la Cancha 5 entre Renata Zarazúa y Diane Parry fue muy parejo y emocionante. La raqueta azteca dio todo de sí ante el incondicional apoyo del público en las gradas.

“Sí se puede, sí se puede, sí se puede”, gritaban los aficionados mexicanos en apoyo a la tenista nacida en la capital del país, en busca de otro histórico triunfo.

La capitalina se convirtió en la primera tenista mexicana de la historia en derrotar a una top 10 en un US Open.

