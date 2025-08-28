Renata Zarazúa queda fuera del US Open tras caer en tie break en un cardiaco duelo ante Diane Parry

Después de un tercer set de locura y de dejar todo, la mexicana Renata Zarazúa no pudo contra la francesa Diane Parry, ante quien perdió en tie break por 2-6, 6-2 y 6-7 en la segunda ronda del US Open.
La mexicana empezó bien, pero la gala ganó seis juegos seguidos para llevarse el primer set, lo que apagó a la afición mexicana que se dio cita en la Cancha 5.
Renata Zarazúa sorprendió al mundo en la primera ronda del US Open al eliminar a la estadounidense Madison Keys, número 6 en el ranking de la WTA y actual campeona del Abierto de Australia.
La mexicana se recuperó en la segunda manga y emparejó el encuentro al llevarse dicho set por 6-2.
El tercer set en la Cancha 5 entre Renata Zarazúa y Diane Parry fue muy parejo y emocionante. La raqueta azteca dio todo de sí ante el incondicional apoyo del público en las gradas.
“Sí se puede, sí se puede, sí se puede”, gritaban los aficionados mexicanos en apoyo a la tenista nacida en la capital del país, en busca de otro histórico triunfo.
La capitalina se convirtió en la primera tenista mexicana de la historia en derrotar a una top 10 en un US Open.
