Gilberto Mora, cada vez más cerca del Real Madrid; su representante y una leyenda hablan de su llegada (VIDEO)

Gilberto Mora está rompiendo la Liga MX y también es considerado como el futuro de la Selección Mexicana. El canterano de los Xolos de Tijuana es uno de los futbolistas a seguir en el campeonato local y en el mundo y eso lo tienes muy claro su representante Rafaela Pimenta, quien en una entrevista con la televisora La Sexta de España reconcomió que sí hay interés del Real Madrid en el futbolista de 16 años. Quien también habló del mediocampista fue la leyenda blanca Emilio Butragueño, quien aseguró que el equipo siempre está latente de grandes estrellas.

Gilberto Mora podría ser jugador del Real Madrid

Desde hace varios días se había mencionada que Gilberto Mora estaba en el radar de varios equipos en Europa y que algunas de las potencias mundiales están interesadas en el futbolista. El primero que empezaba a sonar sin confirmarse era el Milan de la Serie A y el Liverpool de la Premier League, pero quien ya lo hizo hasta formal fue el Real Madrid, que quiere ganarle el jugador a todos los clubes que le empiezan a salir.

“Sí está relacionado y yo creo que es normal que esté relacionado con grandes equipos porque el chico de verdad es muy joven y fuerte. Yo creo que vamos a escuchar aún muchas simulaciones, pensamientos e ideas; a ver qué pasa”, dijo la agente que lleva la carrera del futbolista.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨



💣 Rafaela Pimenta, agente de Haaland, confirma el INTERÉS del REAL MADRID por GILBERTO MORA.



@marcosbenito9 pic.twitter.com/Ri355BzqEj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2025

Butragueño ya le lanzó un dardo a Gil Mora para el Madrid

Emilio Butragueño, una de las más grandes leyendas del Real Madrid, también habló sobre la posible contratación de Gilberto Mora y aseguró que es lógico que lo estén volteando a ver, pues en el conjunto merengue siempre quieren tener a los mejores jugadores del mundo.

“Nosotros siempre buscamos grandes jugadores, sin importar la nacionalidad. Tuvimos uno (Hugo Sánchez) que forma parte de nuestra historia y por el que sentimos una gran gratitud. Nos unió a ese país, porque yo en lo personal le tengo un gran cariño, como todos saben”, comentó “El Buitre” para TNT Sports

