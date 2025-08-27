Gilberto Mora al Real Madrid; esto es lo que se sabe de la venta del joven mexicano al conjunto merengue

Gilberto Mora es el joven futbolista mexicano con un futuro prometedor en el máximo circuito del balompié mundial y ya es sondeado por el equipo más ganador de la Champions League, el Real Madrid; además, sus actuaciones con la Selección Mexicana en la Copa Oro fueron la razón para ser visto por los merengues.

Con información de Ike Carrera, insider de Cruz Azul, Mora está siendo sondeado por el Real Madrid, pero lo que podría echar abajo su fichaje es su edad, ya que aún tiene 16 años, pero la directiva del equipo blanco buscaría hacer un precontrato con el mexicano para que llegue a la capital de España cuando tenga la mayoría de edad.

Después de ganar el torneo de la Concacaf con México, varios equipos europeos estuvieron al tanto de Gilberto Mora, pero su edad es la complicación; sin embargo, el joven mediocampista sigue derrochando su magia en las canchas de la Liga MX.

¿Qué posibilidades hay de que Gilberto Mora llegue al Real Madrid?

El fichaje de Gilberto Mora por el Real Madrid no se puede dar porque aún es menor de edad y, por normativa de la FIFA, las transferencias internacionales se pueden concretar hasta que el jugador tenga la mayoría de edad.

De momento, la noticia sobre la llegada de Mora al conjunto merengue solo ha sido una publicación en redes sociales, ya que periodistas especializados en fichajes como César Luis Merlo o Fabrizio Romano no han realizado alguna declaración sobre el tema.

Por su parte, el mediocampista mexicano sigue jugando con los Xolos y concentrándose en lo que viene para los de la frontera hasta que exista una oferta formal por parte de algún equipo para hacerse de sus servicios en los próximos años.

Gilberto Mora está teniendo un desempeño espectacular con Xolos esta temporada

Gilberto Mora debutó con los Xolos cuando Juan Carlos Osorio era el entrenador del conjunto de la frontera, pero puso su nombre en los libros de la historia del futbol mexicano cuando fue campeón de la Copa Oro con la Selección Mexicana y le quitó el puesto a jugadores con mayor experiencia en el máximo circuito.

Al momento, el mediocampista mexicano lleva cinco goles con el cuadro de Tijuana en la actual temporada; los primeros dos cayeron en el primer partido de los Xolos en la Leagues Cup, en el cual enfrentaron al LA Galaxy y Mora se despachó con dos tantos.

En el regreso a la Liga MX, anotó un gol contra Pachuca en la Jornada 5 del Apertura 2025 y logró otros dos tantos en el encuentro ante las Chivas en la fecha 6 del certamen local.

