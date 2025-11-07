Javier Aguirre presenta su última convocatoria y sorprende con nuevas caras en la Selección Mexicana

Todo está listo para la última Fecha FIFA y Javier Aguirre dio a conocer su última convocatoria del 2025 de cara a la Copa del Mundo en México, Estados Unidos y Canadá. El ‘Vasco’ Aguirre tuvo que dejar fuera a Julián Quiñones y César ‘Chino’ Huerta por lesión, mientras que sorprendió con caras nuevas, que se podrían ganar un lugar en el Tricolor.
Lo que la afición mexicana estaba esperando lo anunció este jueves el técnico azteca, pues Gilberto Mora vuelve a la selección mayor después de su participación en la Copa Oro y su gran amigo Obed Vargas también fue convocado por Javier Aguirre para los partidos ante Uruguay y Paraguay.
Por otro lado, Edson Álvarez, quien está teniendo un gran nivel con el Fenerbahce, y Raúl Jiménez, quien ya se recuperó de su lesión en las costillas, vuelven a ser considerados por Aguirre, aunque ellos son piezas fundamentales en el esquema del estratega mexicano de cara al Mundial 2026.
Esta es la convocatoria de Javier Aguirre para la Fecha FIFA de noviembre
Javier Aguirre presentó una lista de 26 jugadores para enfrentar a Uruguay y Paraguay en esta Fecha FIFA; en la cual sorprenden los nombres de Armando ‘Hormiga’ González, Obed Vargas, Fidel Ambriz y el delantero de los Pumas Jorge Ruvalcaba
PORTEROS
- Luis Ángel Malagón
- Raúl Rangel
- Carlos Acevedo
DEFENSAS
- Jesús Gallardo
- Mateo Chávez
- Edson Álvarez
- Johan Vásquez
- Jesús Orozco
- Israel Reyes
- Kevin Álvarez
- César Montes
MEDIOS
- Orbelín Pineda
- Erik Lira
- Erick Sánchez
- Obed Vargas
- Marcel Ruiz
- Fidel Ambriz
- Gilberto Mora
DELANTEROS
- Alexis Gutiérrez
- Hirving Lozano
- Diego Lainez
- Armando ‘Hormiga’ González
- Jorge Ruvalcaba
- Raúl Jiménez
- Germán Berterame
- Roberto Alvarado
Estos dos encuentros serán los últimos de preparación para la Selección Mexicana en este 2025, así que Javier Aguirre tendrá que probar a varios jugadores en los dos cotejos para ir definiendo a sus últimas piezas de cara a la Copa del Mundo del 2026.
México se enfrentará a Portugal y Argentina el próximo año
México sigue buscando rivales para tener partidos de preparación de cara al Mundial 2026 y dos rivales que hay para el siguiente año son Portugal y Argentina, contra los lusos se medirán en la reinauguración del Estadio Azteca que será en marzo.
Mientras que ante la Albiceleste se enfrentarán 15 días antes del arranque de la Copa del Mundo, así lo revelo el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aunque después de lo ocurrido ante Colombia en la pasada Fecha FIFA tendrán que mejorar para enfrentarse a los campeones del mundo.
Cabe recalcar que, la Selección Mexicana necesita una buena preparación, pues están en casa, son anfitriones, serán cabeza de grupo y quedarse en la primera fase no es una opción para el equipo de Javier Aguirre.
DCO