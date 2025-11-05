¿Quieres la nueva camiseta de México? Aquí te contamos todo sobre el lanzamiento del jersey para el Mundial 2026

Adidas reveló la nueva camiseta de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, la cual utilizará el Tricolor en la inauguración del torneo el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, pero algo que le importa a la afición es el precio que tendrá el jersey y dónde podrán comprarla, así que aquí te contaremos todo lo que tienes que saber.

Además de presentar la remera de México para el torneo organizado por la FIFA, Adidas dio a conocer que este jueves 6 de noviembre los aficionados podrán hacer la compra de la camiseta a través de la página web en punto de las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

La playera del Tricolor para la Copa del Mundo está inspirada en la que utilizó en la edición de Francia 1998, la cual también tenía el calendario azteca al frente, solo que en esta ocasión en el medio se puede ver el escudo de la Selección Mexicana.

Estos son los precios de la nueva camiseta de México. ı Foto: Captura de Pantalla

Este es el costo de la nueva camiseta de México para el Mundial 2026

Escasos minutos de publicar diferentes imágenes en redes sociales sobre la nueva camiseta de México para el Mundial 2026, Adidas reveló y subió a su página web los precios que tendrá este jersey, el cual saldrá a la venta este jueves 6 de noviembre.

Jersey versión jugador - $2,999.00 pesos mexicanos

Jersey versión aficionado - $1,999.00 pesos mexicanos

Jersey de portero versión jugador - $3,199.00 pesos mexicanos

Jersey de portero versión aficionado - $1,999.00 pesos mexicanos

Short versión jugador - $1,599.00 pesos mexicanos

Short portero versión jugador - $1,599.00

Short versión aficionado - $999 pesos mexicanos

Chamarra versión jugador - $3,999.00 pesos mexicanos

También salieron a la venta las calcetas que son color rojas, que tienen un precio de $399 pesos mexicanos, además de la playera de entrenamiento con o sin mangas, que cuestan $1,899 pesos mexicanos.

¿Cuándo estrenarán la nueva camiseta de México?

Estamos a poco más de siete meses de iniciar el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá, y seguramente la Selección Mexicana utilice esta camiseta en el partido inaugural del torneo en el Estadio Azteca el 11 de junio, pero la podrían estrenar antes.

Antes de terminar el 2025, el equipo de Javier Aguirre tendrá dos partidos amistosos, ante Uruguay y Paraguay, en Torreón y Estados Unidos, respectivamente, y podría ser ahí cuando estrenen esta nueva remera.

El compromiso ante los Charrúas se llevará a cabo el próximo sábado 15 de noviembre, mientras que el cotejo ante Los Guaraníes se disputará el martes 18 del mismo mes.

DCO