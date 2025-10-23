Selección Mexicana y Liga MX presentan alianza con Uber y Uber Eats de cara al Mundial 2026

El exgoleador Jared Borgetti y Mikel Arriola, comisionado de la FMF, presentaron la nueva alianza de la Selección Mexicana y de la Liga MX con Uber y Uber Eats, que por los próximos tres años serán colaboradores tanto del Tricolor como del torneo de liga del futbol mexicano, de cara al Mundial del 2026.

“Hoy se une Uber no como patrocinador, sino como un colaborador, un amigo que se une a lo que es la fiesta por lo que será el Mundial del 2026, donde México es anfitrión con tres sedes”, señaló al respecto Jared Borgetti, quien resaltó la importancia en equipo a raíz de esta alianza y la comparó con su época como futbolista, en la que él logró muchos goles gracias al trabajo en equipo.

Mikel Arriola resalta importancia de Uber en México

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, hizo énfasis en la importancia que tiene Uber en México, pues es uno de los principales empleadores en el país, lo que le da más trascendencia e importancia a este nuevo acuerdo con el organismo y con la Selección Mexicana.

“Hay que decir también que es uno de los principales empleadores de nuestro país y eso nos da mucho orgullo, porque Uber genera actividad económica y, al mismo tiempo, empleo para que nuestros aficionados y aficionadas puedan acercarse más a nuestro futbol”, comentó el también comisionado de la FMF ante los medios de comunicación.

“Desde Uber y Uber Eats estamos extremadamente emocionados de poder compartir una pasión tan grande para el país como es el futbol”, dijo por su parte Daniel Colunga, director de Uber Eats México.

Uber y Uber Eats también se unen con la Selección Mexicana Femenil

Esta alianza de Uber y Uber Eats con la Selección Mexicana también será con las diferentes categorías del Tricolor Femenil. Sin embargo, este acuerdo por tres años no incluye a la Liga MX Femenil.

En alusión a la Selección Mexicana Femenil, Mikel Arriola subrayó la importancia de que será una de las cuatro anfitrionas en el Mundial Femenil del 2031, junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

