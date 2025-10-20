México anuncia candidatura del Mundial Femenil 2031, junto a tres países más

La Copa Mundial femenina de 2031 calcará la misma estructura del campeonato masculino que se disputará el próximo año. México, Costa Rica y Jamaica se sumaron al plan de Estados Unidos para montar la Copa Mundial femenina de 2031, la única candidatura que la FIFA está considerado para el torneo que se expandirá a 48 selecciones.

Estados Unidos, líder de la candidatura y cuatro veces campeona mundial, anunció el lunes las adiciones de las otras tres naciones de la CONCACAF. La sede quedará adjudicada oficialmente en el Congreso de la FIFA, que se realizará el próximo 30 de abril en Vancouver, Canadá.

Así se vivió el día de la candidatura para el Mundial Femenil 2031. 🌎⚽

Emociones a tope desde Nueva York, en un trabajo conjunto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

🇲🇽🇺🇸🇨🇷🇯🇲#PorElPresentePorElFuturo2031 pic.twitter.com/TcWBFFL69G — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 21, 2025

Será la primera ocasión en el que la FIFA tendrá un Mundial, sin importar la rama o edad, en cuatro países simultáneamente. “Este Mundial femenina será igual en todo el sentido de la palabra al Mundial masculino”, comentó Cindy Parlow, la presidenta de la Federación Estadounidense de futbol de Estados Unidos, ”No solo en el número de equipos y partidos, sino similar en cuanto a infraestructura, con el mismo tipo de viajes, alojamiento y apoyo”.

El Mundial masculino del próximo año se jugará en 11 estadios de Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. El partido inaugural, el 11 de junio, se escenificará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México y la final, el 19 de julio, se jugará en el Estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, en las afueras de Nueva York.

Los dirigentes de las cuatro federaciones involucradas en la candidatura para el Mundial femenino 2031 no especificaron de inmediato una distribución de las ciudades sedes de los 104 partidos.

El día de hoy, presentamos nuestra candidatura conjunta con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica para albergar la Copa Mundial Femenina 2031#PorElPresentePorElFuturo2031 pic.twitter.com/tYm6JUAOhM — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) October 20, 2025

Las federaciones de Estados Unidos y México retiraron su candidatura conjunta para organizar la edición de 2027 en abril de 2024, enfocándose en la cita de 2021. Dos semanas después, la FIFA designó a Brasil como sede para 2027.

En abril pasado, la FIFA indicó que la federación de Estados Unidos era la única aspirante para ser anfitriona del torneo de 2031 como parte de una candidatura junto a socios de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (CONCACAF) que se anunciaría posteriormente.

Una vez quedó despejado el camino para Norteamérica, la CONCACAF hizo fuerza para un Mundial que incluyera a un abanico de naciones. “Aquí lo que marcó la pauta fue el liderazgo de la CONCACAF”, señaló Mikel Arriola, el presidente de la federación mexicano a The Associated Press. “Se generó entre los países de la confederación, un bloque muy inteligente, un poco así como la espina dorsal de la CONCACAF”.

“Todos unimos fuerzas en este proyecto”, añadió. Estados Unidos fue sede del torneo femenino de 1999, que se expendió de 12 a 16 equipos. También montó el torneo de 2003 con apenas cuatro meses de anticipación luego que la FIFA no pudo escenificar la competición en China por un brote del virus del SARS.

“En México se refleja el momento que vive el futbol femenil a nivel mundial, es esta tendencia de realmente de creer e invertir en el mismo”, dijo Andrea Rodebaugh, la directora general de selecciones nacionales femeninas. “Tenemos una liga desde hace siete años que ha rebasado todas las expectativas en todas las áreas.

“El poder jugar en casa y llevar el futbol femenil con el nivel en el que se está jugando, eso ayuda a nivel deportivo en muchísimos sentidos. Se permite a nuestras niñas ver de cerca a sus heroínas”, añadió. “Como bien se dice: ‘si las pueden ver, pues lo pueden ser”.

Hoy dimos un paso histórico para nuestra región. 🌎⚽️

México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica presentamos oficialmente nuestra candidatura conjunta para albergar la Copa Mundial Femenina 2031. Unidos por el presente y por el futuro del #FutbolFemenil.… pic.twitter.com/VYTUDldFF3 — Mikel Arriola (@MikelArriolaP) October 20, 2025

Será la primera vez que México albergue una Copa Mundial de mujeres. El país será coanfitrión del Mundial de hombres de 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. También fue sede del Mundial masculino en 1970 y 1986.

Costa Rica y Jamaica recibirán partidos de un Mundial absoluto en cualquier categoría. Los costarricenses fueron sede del Mundial femenino Sub20 en 2022.

“Unirnos a Estados Unidos, México y Jamaica en esta candidatura representa uno de los avances más positivos para el crecimiento del futbol en nuestro país”, indicó Osael Maroto Martínez, presidente de la federación costarricense. “Creemos firmemente que contamos con todos los elementos necesarios para brindar la mejor experiencia, infraestructura y talento humano”.

aar