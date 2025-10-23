Entrenador de Hirving Lozano en el San Diego FC revela toda la verdad de por qué el mexicano fue separado

El DT del San Diego FC habló de la separación de Hirving Lozano del equipo de la MLS.

Mikey Varas, entrenador de Hirving Lozano en el San Diego FC, habló acerca de la separación del futbolista mexicano de la plantilla del equipo de la MLS, tema respecto al cual señaló que lo están manejando de manera interna en el club, sin revelar detalles del motivo de esta situación, que se da de cara a los playoffs.

“Tuvimos una situación con la que estamos lidiando internamente”, fue la breve y contundente respuesta del director técnico de Hirving Lozano en el San Diego FC, conjunto al que el seleccionado nacional se unió a inicios de este 2025 tras una segunda etapa con el PSV Eindhoven.

Hirving Lozano fue separado del plantel del San Diego FC por un tema de indisciplina y no se sabe si verá minutos en los playoffs de la 🇺🇲 MLS.



Mikey Varas fue cuestionado de la ausencia del ‘Chucky’ en el segundo tiempo del encuentro en el que San Diego FC derrotó 4-2 a Houston Dynamo el 4 de octubre, duelo después del canterano del Pachuca reportó con la Selección Mexicana para los juegos de la Fecha FIFA de octubre.

Una discusión le habría costado a Hirving Lozano ser separado del San Diego FC

De acuerdo con información de The Athletic, Hirving Lozano habría sido separado del San Diego FC por una fuerte discusión en el vestidor del club al medio tiempo del partido contra el Houston Dynamo.

“Lozano no estuvo en la convocatoria del club en su victoria del sábado contra Portland en el Decision Day. Dicha ausencia se debió a un altercado verbal ocurrido en el vestidor (antes de su convocatoria con la Selección Mexicana) a principios de mes”, reportó el citado medio.

The Athletic reportó que dicha discusión habría sido la razón por la que Hirving Lozano no fue convocado por el entrenador Mikey Varas para el cotejo contra el Portland Timbers del pasado fin de semana en el cierre de la temporada regular de la MLS.

El desempeño de Hirving Lozano con el San Diego FC

El mexicano Hirving Lozano ha tenido actividad en 30 partidos con el San Diego FC, equipo con el que hasta el momento registra nueve goles y ocho asistencias.

El ‘Chucky’ se convirtió en el primer jugador franquicia en la historia del equipo de California, que actualmente disputa su primera temporada en la MLS.

El extremo izquierdo llegó al San Diego FC después de ocho años en Europa, donde tuvo dos etapas en la Eredivisie con el PSV Eindhoven y una experiencia de cuatro años con el Napoli en la Serie A.

