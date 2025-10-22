Participar en la Súper Copa dentro del Gran Premio de México de F1 es increíble: Jaime Guzmán

Jaime Guzmán tiene altas expectativas de cara a su tercera participación en la Súper Copa dentro del Gran Premio de México de F1.

Por tercera vez en su carrera, el piloto Jaime Guzmán tendrá la oportunidad de participar en la Súper Copa en el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), a celebrarse del 24 al 26 de octubre, lo cual representa para él una motivación adicional, por lo que se siente agradecido con todos los que hacen posible esta situación.

“Estoy muy ilusionado y emocionado con este fin de semana, que es el más importante de todo el año, y participa en ese evento es increíble. Estoy muy motivado, sé que me va a ir muy bien y también muy agradecido por las oportunidades que se han ido dando, con los patrocinadores, con el equipo y todos los que han hecho posible estar en este evento y en este serial”, aseveró en charla con La Razón el piloto del auto número 11 de Restonic.

El auto número 11 de Restonic, que comparten Jaime Guzmán y Koke de la Parra. ı Foto: Cortesía

¿Qué días estará Jaime Guzmán en Super Copa dentro del Gran Premio de México de F1?

Jaime Guzmán compartirá el auto con Koke de la Parra este fin de semana en la Súper Copa dentro del Gran Premio de México de F1. Guzmán estará el viernes en la primera práctica (10:30-10:55 horas) y en la carrera 1, a celebrarse el sábado (13:00-13:30 horas).

El piloto de 36 años de edad quiere volverse a subir al podio en este evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo cual consiguió en el 2021, cuando por primera vez participó en el mismo y consiguió un tercer puesto.

“En el evento de Fórmula 1 éste será mi tercer año en el que participo y es mi quinta temporada en Súper Copa. El primer año, en el 2021, quedé tercero, un muy buen resultado y en el 2023 quedé en sexto lugar, no teníamos las mejores prestaciones del coche, el motor fallaba muchísimo y no teníamos buena velocidad, en la recta éramos poco competitivos. Ahora esperamos regresar al podio y quedar en lo más alto”, aseveró Jaime Guzmán.

Jaime Guzmán confía en tener un buen desempeño con el coche

La actual temporada de la Súper Copa ha representado todo un reto para Jaime Guzmán, pues fallas mecánicas en el coche han impedido que consiga mejores resultados. No obstante, está convencido del talento que Koke de la Parra y él tienen al volante, por lo que confían en que el carro esté en las mejores condiciones este fin de semana para sacarle el mayor jugo posible.

“Este año desafortunadamente hemos tenido varias dificultades con el coche, con muchas fallas mecánicas que nos han imposibilitado lograr los mejores resultados. Sin embargo, los destellos que hemos tenido cuando el coche ha estado en óptimas condiciones hemos demostrado mucha velocidad y competitividad, así que sabemos Koke y yo el talento que tenemos y que con un buen coche y con las mejores prestaciones podemos estar al frente, eso es lo que esperamos para esta carrera”, aseguró.

Jaime Guzmán se unió este 2025 a la escudería HO Speed Racing para competir, junto con Koke de la Parra, en Súper Copa GTM Pro 1.

EVG