La Súper Copa del Gran Premio de México de F1 siempre ha sido un gran fin de semana para mí: Pablo Pérez de Lara

Pablo Pérez de Lara correrá por sexta vez en la Súper Copa dentro del Gran Premio de México de F1.

Con 23 años de edad, Pablo Pérez de Lara está a las puertas de correr por sexta vez en el marco de un Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), lo cual hará este fin de semana por cuarta ocasión en la Súper Copa, pues sus primeras dos experiencias fueron en la Fórmula 4, y está convencido de que tendrá buenos resultados al asegurar que es un fin de semana que siempre le ha dado alegrías.

“Es un evento increíble, sobre todo para los pilotos, es algo que me emociona mucho, siempre ha sido un gran fin de semana para mí, estoy muy contento y emocionado. La verdad siempre me ha ido bastante bien en este fin de semana, siempre he tenido buenos resultados, creo que tengo cuatro podios en las seis ocasiones que he competido, estoy muy contento”, afirmó en exclusiva con La Razón el piloto del auto número 12 de Ikuzi Gokartmania.

El piloto Pablo Pérez de Lara está listo para correr en el Autódromo Hermanos Rodríguez en el marco del Gran Premio de México de F1. ı Foto: Cortesía

Pablo Pérez De Lara confía en el trabajo en equipo para tener un óptimo rendimiento

Pablo Pérez de Lara, quien desde el 2024 compite en Súper Copa GTM Pro 1 con la escudería HO Speed Racing, está consciente de lo fundamental que es el trabajo en equipo para dejar al coche lo mejor posible con el objetivo de que tenga su mejor desempeño en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 24 al 26 de octubre.

“Siempre es importante la preparación del coche antes del fin de semana, el trabajo en equipo, todo lo que está detrás del telón, que todo esté en perfectas condiciones para que nosotros como pilotos lleguemos y solamente terminemos el trabajo, pero esto es un trabajo en equipo que lleva muchas semanas de preparación”, enfatizó.

Después de la Súper Copa en el Gran Premio de México de F1, la temporada concluirá en Monterrey el último fin de semana de noviembre. Pablo de Lara confía en acabar de buena forma la campaña, a pesar del complicado inicio que tuvo.

“Tuve un inicio complicado por fallas mecánicas, pero creo que lo importante es cómo cerrar y esta última parte de la campaña he estado siempre adelante, siempre peleando por la victoria y eso es lo que me hace confiar en que este fin de semana no será diferente”, sentenció.

¿Quién es Pablo Pérez de Lara?

Pablo Pérez de Lara es un piloto que nació en la ciudad de México el 12 de junio del 2002 y que tiene nueve años de trayectoria en el automovilismo, donde dio sus primeros pasos compitiendo en SKUSA Tour y en Texas Pro-Kart Challenge.

Desde el 2019 es piloto oficial de Ricciardo Kart para México y Estados Unidos y ese mismo año firmó con el RPL Racing Telcel para FIA Fórmula 4 Serie NACAM, donde fue catalogado como el mejor novato al comienzo de la temporada.

En el 2023, Pablo Pérez de Lara dominó las pistas del campeonato Súper Copa categoría Mercedes Benz Pro 1 con HO Speed Racing, y desde el año pasado compite con este mismo equipo, pero en la Súper Copa GTM Pro 1.

EVG