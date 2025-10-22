¡México mágico! Charles Leclerc plasma su autógrafo en el objeto más random que puedas imaginar (VIDEO)

Poco a poco los pilotos de la Fórmula 1 arriban a la Ciudad de México, pero uno que ya lo hizo y ya estuvo presente en su primer evento fue Charles Leclerc, quien al término de la reunión que tuvo con una marca de whisky plasmó su firma en el objeto más random que te puedas imaginar, una tortilla de harina, algo que solo ocurre en México.

El piloto monegasco vio a un creador de contenido, Eduardo Sacal, sosteniendo una tortilla entre la multitud que asistió a verlo, así que no lo pensó dos veces y se detuvo a firmar uno de los elementos más importantes en la gastronomía mexicana.

Lamentablemente, la pluma que traía el influencer mexicano no pintó tan bien en la tortilla y al final solo pudo plasmar algunas líneas; sin embargo, la felicidad del tiktoker mexicano se pudo ver en su video y realizará una dinámica entre sus seguidores para regalar el autógrafo de Charles Leclerc.

Charles Leclerc está en busca de ganar por primera vez en México

Charles Leclerc ya está en México y comenzará su preparación junto a su equipo de Ferrari para tener la mejor estrategia para la vigésima parada de la Temporada 2025 de la Fórmula 1 y la que más emociona a algunos pilotos.

El volante monegasco está en busca de subirse a lo más alto del podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez, algo que no ha podido conseguir a lo largo de su carrera. Leclerc tiene ocho victorias en su cuenta personal y solo una en el continente americano; fue en el Gran Premio de Estados Unidos en la campaña pasada.

Charles Leclerc buscará ser el mejor en la clasificación del Gran Premio de México para mantenerse al frente durante las 71 vueltas que dura esta carrera, una de las más difíciles en cuestión de rendimiento de los pilotos, pues la altura de la Ciudad de México, la cual es de 2,200 metros sobre el nivel del mar, puede afectar al momento de estar dentro del monoplaza.

Estas son las fechas y horarios del Gran Premio de México

Llegó la recta final de la Temporada 2025 de la Fórmula 1, lo que significa que el Autódromo Hermanos Rodríguez se convierte en una F1esta para recibir a los 20 pilotos y llevar a cabo la vigésima parada del serial.

La actividad del Gran Premio de México iniciará el viernes 24 de octubre con las Prácticas Libres 1 y 2, las cuales se llevarán a cabo de 12:30 a 13:30 y de 16:00 a 17:00 horas, respectivamente.

Las últimas Prácticas Libres serán el sábado 25 de 11:30 a 12:30, mientras que la Clasificación para el GP de México iniciará en punto de las 15:00 horas, y la carrera se llevará a cabo el domingo 26 de octubre en punto de las 14:00 horas.

