¡Confirmado! Max Verstappen no correrá el Gran Premio de México de F1; Red Bull anuncia a su reemplazo

Max Verstappen es baja para el GP de México de F1

El actual tetracampeón de la F1, el neerlandés Max Verstappen, no correrá en el comienzo del Gran Premio de México de F1 y la escudería Red Bull lo confirmó, además que ya anunció a su reemplazo para la Primera Practica Libre.

Con un comunicado, el equipo austriaco informó: “Confirmando que Arvid Lindblad conducirá el auto de Max para la FP1 en el fin de semana del GP de México”. Así, el joven piloto de Fórmula 2 tomará el control del monoplaza para la primera práctica en el GP de México.

Cabe la pena aclarar que la ausencia de Max Verstappen solo es en la FP1 y después el neerlandés pilotará con normalidad el resto de las acciones, desde la segunda práctica, pasando por la qualy, así como la carrera.

Confirming that Arvid Lindblad will drive Max’s car for FP1 at this weekend’s #MexicoGP 🇲🇽#F1 #RedBullRacing pic.twitter.com/7eBCBBd3Or — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 20, 2025

¿Por que no estará Max Verstappen?

Es normal que a lo largo de las temporadas de F1, los pilotos titulares cedan su asiento en un par de momentos para que conductores de categorías menores puedan experimentar con los carros de la máxima categoría del deporte motor.

Incluso el piloto mexicano Pato O´Ward estará en la FP1 trabajando con McLaren y correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez, como parte del arranque del Gran Premio de México.

¿Cuándo es el Gran Premio de México de F1?

Horarios del GP de México de la F1 2025

Práctica 1 | 12:30 horas del viernes 24 de octubre

Práctica 2 | 16:00 horas del viernes 24 de octubre

Práctica 3 | 11:30 horas del sábado 25 de octubre

Clasificación | 15:00 horas del sábado 25 de octubre

Carrera | 14:00 horas del domingo 26 de octubre

Todos los horarios son del centro de la Ciudad de México

El Gran Premio de México de F1 es del 24 al 26 de octubre. Se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez y es una de las últimas carreras de la temporada, pues después de esta fecha restan cuatro etapas.

El piloto más ganador del GP de México es el neerlandés Max Verstappen con cinco conquistas (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023), sin embargo, el último piloto que se llevó el triunfo es el español Carlos Sainz, quien se hizo con la bandera a cuadros con Ferrari.

La F1 ha tenido varias etapas en México, la última de ellas de 2015 a la actualidad de manera ininterrumpida, con excepción de 2020, cuando se canceló debido a la pandemia mundial por el COVID-19.

aar