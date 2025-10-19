Max Verstappen domina el Gran Premio de Estados Unidos F1 y aprieta el campeonato de pilotos con su victoria; resumen y resultados

El neerlandés Max Verstappen aprovechó la pole position y dominó de principio a fin el Gran Premio de Estados Unidos de F1, terminando en el primer lugar del podio y sumando 25 puntos para recortar su distancia en el campeonato de pilotos.

Al finalizar la carrera, Verstappen comentó que tiene chances de pelear por el título de la F1. “Creemos que tenemos la oportunidad, debemos tener más fin de semana así hacia el fin de la temporada”, comentó el volante de 28 años de edad.

El podio en el Circuito de las Américas lo completaron Lando Norris y Charles Leclerc, segundo y tercero, respectivamente, quienes estuvieron peleando durante toda la carrera por la plaza más cercana a Verstappen.

Top 10 del GP de Estados Unidos de F1

Max Verstappen Lando Norris Charles Leclerc Lewis Hamilton Oscar Piastri George Russell Yuki Tsunoda Nico Hulkenberg Oliver Bearman Fernando Alonso

Verstappen aplasta en el GP de Estados Unidos de F1

Fue una carrera en donde hubo pocas emociones, pues Verstappen marcó el ritmo, uno que fue aplastante y que nadie pudo seguir de cerca. Aunque como equipo Red Bull no atraviesa su mejor momento, el talento y capacidad del neerlandés al volante lo tiene peleando el título.

En el sexto giro se presentó un safetycar, que terminó hasta la novena vuelta. El español Carlos Sainz terminó parado en boxes con daños y fue obligado a retirarse. El italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, también parecía tener daños en su carro, pero él sí puedo continuar.

Varios pilotos aprovecharon para entrar a pits con la bandera amarilla, pero Leclerc no lo hizo, tratando de recortar distancia con Verstappen, quien tuvo una gran largada para mantener el puesto de honor. En la décima vuelta el neerlandés le sacaba casi tres segundos al monegasco.

Max Verstappen, ganador de los últimos cuatro campeonatos de pilotos de la máxima categoría del deporte motor, sigue sacándole todo el jugo a su monoplaza y contrasta mucho con las actuaciones de sus compañeros de equipo, que no pueden igualar su velocidad.

Los que parece que se empiezan a rezagar son los volantes de McLaren, ya que están empezando a tener resultados inconsistentes, en especial Piastri, quien en Austin tuvo una tarde muy complicada, siguiendo todo el rato a los líderes.

En Alpine hubo problemas, pues en la vuelta 55 de 56, Franco Colapinto no siguió las instrucciones de equipo y se enfrascó en una batalla con su compañero, Pierre Gasly. El argentino se le fue con todo al francés para ganar la posición y casi lo saca de la pista.

La siguiente carrera de la Fórmula 1 es nada menos que el Gran Premio de México, la cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez es una de las más esperadas años tras año por los aficionados del deporte motor en el país y en el mundo.

La acción sigue en Brasil, en el Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos, y después con el todavía nuevo GP de Las Vegas, que se corre en un circuito callejero, para terminar la temporada 2025 de la Fórmula 1 en Catar y Abu Dabi, que se realizan el 30 de noviembre y 7 de diciembre, respectivamente.

