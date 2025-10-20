Fórmula 1 llega al Autódromo Hermanos Rodríguez para el Gran Premio de México 2025

La Fórmula 1 llegó el país para el Gran Premio de México 2025

El rugido de los monoplazas está a poco de resonar en el Autódromo Hermanos Rodríguez para vivir el Fórmula 1 Gran Premio de México 2025. Un cargamento de más de 50 toneladas proveniente de Austin, Estados Unidos, ya se encuentran en el país, alistándose para el fin de semana.

La carga, que llegó vía aérea, la conforman principalmente los monoplazas, pero también incluye componentes de los coches como chasis, motores, alerones, herramientas, equipamiento especializado y suministros del hospitality de cada escudería.

Se transportan también los neumáticos para cada piloto, proporcionados por Pirelli. La FIA de igual manera tiene su propio material que incluye el safety car, el coche médico y aditamentos para la transmisión de televisión.

De ahí que Fórmula 1 es llamado el Gran Circo, debido a que cada temporada implica una gran nivel de logística y organización para transportar los miles de toneladas de material de un circuito a otro, a lo largo de nueve meses.

Este año, el México GP tendrá lugar el este 24, 25 y 26 de octubre de 2025, tras realizarse el GP de Estados Unidos hace unos días. Con esta edición, se celebra la fecha número veinte del campeonato; y en la Ciudad de México estamos listos para vivir la mejor F1ESTA de la temporada.

Horarios del GP de México de la F1 2025

Práctica 1 | 12:30 horas del viernes 24 de octubre

Práctica 2 | 16:00 horas del viernes 24 de octubre

Práctica 3 | 11:30 horas del sábado 25 de octubre

Clasificación | 15:00 horas del sábado 25 de octubre

Carrera | 14:00 horas del domingo 26 de octubre

Todos los horarios son del centro de la Ciudad de México

México marca la recta final de la Fórmula 1

El Gran Premio de México es una de las carreras más esperadas años tras año por los aficionados del deporte motor en el país y en el mundo. La cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez se considera como la mejor fiesta del Gran Circo, además que marca el inicio del fin de la temporada 2025 de la F1.

La acción sigue en Brasil, en el Autódromo José Carlos Pace, conocido también como Interlagos, y después con el todavía nuevo GP de Las Vegas, que se corre en un circuito callejero, para terminar la temporada 2025 de la Fórmula 1 en Catar y Abu Dabi, que se realizan el 30 de noviembre y 7 de diciembre, respectivamente.

La F1 ha tenido varias etapas en México, la última de ellas de 2015 a la actualidad de manera ininterrumpida, con excepción de 2020, cuando se canceló debido a la pandemia mundial por el COVID-19.

