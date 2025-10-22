La impactante historia del futbolista mexicano que debutó con su nuevo equipo 10 meses después de su llegada

El Monterrey realizó un gran mercado de fichajes en enero del 2025, consiguiendo la carta de Sergio Ramos y cumpliendo el sueño de varios aficionados de verlo jugar en vivo, pero dentro de las nuevas compras llegó un futbolista mexicano que tuvo que esperar 10 meses para poder debutar con los Rayados.

Carlos Salcedo salió de los Bravos de Juárez para ser nuevo jugador del equipo de la Sultana del Norte y buscar la titularidad para ser la pareja de defensas con Sergio Ramos; sin embargo, el zaguero central mexicano sufrió una terrible rotura del ligamento cruzado que lo alejó de las canchas más de ocho meses.

‘El Titán’ Salcedo tuvo que esperar poco más de 270 días para volver a jugar un partido oficial en la Liga MX y hacerlo por primera vez con el Monterrey, pues fue en la Jornada 14 del Apertura 2025, en el partido ante Juárez, su exequipo, donde Doménec Torrent tomó la decisión de sacar a Sergio Ramos para que el mexicano tuviera sus primeros minutos con la camiseta de los Rayados.

Carlos Salcedo tuvo la oportunidad de jugar con la Sub-21 antes de volver con el primer equipo

Carlos Salcedo tuvo que apoyar a su equipo durante 10 meses desde la grada, pues la rotura de ligamento cruzado que sufrió lo mantuvo en constante rehabilitación antes de volver a jugar con el Monterrey en la Liga MX.

Antes de entrar de cambio en el partido ante el Juárez, el mexicano disputó un encuentro con la Sub-21 de los Rayados ante el conjunto de Santos. El ‘Titán’ Salcedo publicó en sus redes sociales el momento y escribió en su cuenta de X: “¡Volvimos a jugar!”. Qué linda sensación. VAMOS LA RAYA”.

Con la recuperación del zaguero mexicano, Doménec Torrent ya tiene otra opción para la defensa de su equipo, pues al momento los jugadores que tiene en la plantilla son: Sergio Ramos, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, John Medina y César Bustos.

¿Cuándo será el próximo partido del mexicano en la Liga MX?

Los Rayados lograron ganarle 4-2 a los Bravos de Juárez para quedarse con el tercer puesto de la tabla general y amarrar su lugar en la liguilla del futbol mexicano; sin embargo, su próximo encuentro será complicado.

El cuadro dirigido por Doménec Torrent tendrá que visitar el Estadio Olímpico Universitario para medirse ante el Cruz Azul en la Jornada 15 del Apertura 2025, siendo el encuentro más llamativo del fin de semana, pues se medirán el tercero contra el cuarto de la general.

El cotejo entre los de la Sultana del Norte y los capitalinos se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre y el balón comenzará a rodar en Ciudad Universitaria en punto de las 21:05 horas.

DCO