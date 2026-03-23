Barcelona gana y sigue como líder en España

El Barcelona, de Hansi Flick, recibió en el Spotify Camp Nou al Rayo Vallecano, el primer encuentro de la jornada dominical en LaLiga de España. El líder del torneo venció 1-0 al conjunto dirigido por Iñigo Pérez con un solitario gol de Ronald Araújo al minuto 24 de tiempo corrido, tras un buen servicio de Joao Cancelo desde el tiro de esquina. El equipo local supo sufrir en la parte complementaria, pues los visitantes se fueron contra la portería de Joan García en busca del empate, pero el portero español tuvo cuatro atajadas dentro del área que ayudaron a mantener su arco en cero.

Con este resultado, los blaugranas llegan a ocho encuentros sin conocer la derrota en todas las competiciones; su último descalabro fue el 16 de febrero del 2026, cuando cayeron derrotados a manos del Girona por marcador de 2-1 en la cancha del Estadi Montilivi. Después de eso, los pupilos del entrenador alemán han sumado siete victorias y un empate, el cual fue en la ida de los octavos de final ante el Newcastle, cotejo que terminó 1-1 tras los 90 minutos gracias al penal en los últimos minutos de Lamine Yamal.

Los culés tendrán un calendario exigente después de la Fecha FIFA, pues en sus próximos cinco encuentros se medirán en tres ocasiones al Atlético de Madrid, recibirán al Espanyol en casa para el derbi de Barcelona y se verán las caras con el Celta de Vigo el 22 de abril, todo esto antes de afrontar el tercer Clásico de la campaña, el cual está programado para el 10 de mayo del 2026 en la cancha del Spotify Camp Nou.