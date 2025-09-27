Rayados recibe la mejor noticia de la temporada, después de ser humillados por el Toluca

Los Rayados se hicieron de los servicios de Carlos Salcedo en enero de 2025; lamentablemente, el defensa mexicano se lesionó el ligamento cruzado en un entrenamiento y desde ese entonces ha estado fuera de la actividad con el Monterrey; tampoco ha realizado su debut con el conjunto regiomontano.

Afortunadamente, después de 10 meses de inactividad, el ‘Titán’ Salcedo volvió a jugar un partido con la Sub-21 del Monterrey y esto lo compartió en sus redes sociales, dejando en claro que está cerca su debut con la Pandilla y podría ser la pareja de Sergio Ramos en la zaga defensiva.

Después de disputar algunos minutos en el partido entre las inferiores de los Rayados y Santos, Salcedo escribió en su cuenta de X: “¡Volvimos a jugar! Qué linda sensación. VAMOS LA RAYA”, aunque la victoria del compromiso se la terminó llevando la escuadra de Torreón.

¡Volvimos a jugar! 🥹 que linda sensación🫰🏽🙏🏽 VAMOS LA RAYA 🫡 — Carlos Salcedo (@Csalcedojr) September 27, 2025

¿Cuándo fue el último partido de Carlos Salcedo en la Liga MX?

Después de tener un buen paso con el Juárez FC, Monterrey decidió hacerse de los servicios de Carlos Salcedo; sin embargo, su lesión en el ligamento cruzado lo dejó fuera del Apertura 2025 y Clausura 2025.

La última vez que el ‘Titán’ Salcedo disputó un partido en la Liga MX fue el 10 de enero de este año, cuando disputó 56 minutos en el empate 1-1 entre los Bravos y el Mazatlán; después de eso, su fichaje por los Rayados se hizo oficial ocho días después.

Salcedo se perdió su primera temporada con los Rayados, el Mundial de Clubes y la Leagues Cup, aunque fue visto en Estados Unidos acompañando al equipo en su participación en el torneo organizado por la FIFA.

Carlos Salcedo podría jugar esta temporada con el Monterrey

Carlos Salcedo ya disputó sus primeros minutos con la Sub21 del Monterrey y pronto podría hacerlo con el primer equipo de los regiomontanos, pues parece que ya está al 100 por ciento recuperado de la terrible lesión que sufrió.

El ‘Titán’ Salcedo puede jugar con el equipo de Doménec Torrent en este Clausura 2025, pues tiene registro en la Liga MX y, si el técnico español lo decide, puede saltar a la cancha para disputar su primer encuentro con los Rayados.

A Carlos Salcedo le quedan seis fechas para volver a las canchas y realizar su debut con el Monterrey; dos de esos partidos son ante el Juárez y Cruz Azul, sus últimos dos más recientes exequipos.

DCO