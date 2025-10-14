Tomás López y Gustavo del Campo se integran al Muro de Honor del Deporte Motor en México

El piloto Tomás López Rocha y el ingeniero Gustavo del Campo se integraron al Muro de Honor del Deporte Motor en México.

El piloto Tomás López Rocha y el ingeniero Gustavo del Campo se convirtieron en los más recientes integrantes del Muro de Honor del Deporte Motor en México, distinción que se anunció en una ceremonia de develación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en una iniciativa es impulsada por el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1 (F1).

“Este año tenemos el honor de homenajear a dos grandes figuras del automovilismo mexicano como son Tomás y Gustavo. En su sangre corre la adrenalina por el deporte motor y con sus respectivas carreras contribuyeron a edificar lo que hoy es este deporte en nuestro país”, dijo al respecto Federico González Compeán, Director General del Gran Premio de la Ciudad de México de F1.

Ambos homenajeados fueron develados en el Muro de Honor, con el que se inaugura una nueva placa de granito en el monumento ubicado en la Torre de Control, el cual está conformado por 12 placas con espacio para reconocer hasta 144 personalidades. Hasta la fecha, 26 leyendas del automovilismo han recibido este honor.

Tomás López y Gustavo del Campo reciben medalla y saco conmemorativo

Asimismo, Tomás López Rocha y Gustavo del Campo recibieron una medalla en forma de estrella, que es un elemento exclusivo elaborado por la casa mexicana de lujo TANE, moldeada en latón, bañada en níquel, con un diámetro de 10 centímetros.

Los homenajeados también recibieron un saco conmemorativo confeccionado por la reconocida marca de ropa, Hackett London. Esta indumentaria de color verde es una prenda que fue diseñada exclusivamente para las leyendas del automovilismo que integran el muro, la cual está elaborada principalmente con lana pura verde Loropiana Super 140 y su diseño inspirado tanto en los colores de la bandera nacional como en la tradicional bandera a cuadros de las carreras.

El legado de Tomás López y Gustavo del Campo

Tomás López Rocha se convirtió fue el primer mexicano campeón de la serie IMSA en Estados Unidos y uno de los primeros campeones internacionales que ha tenido el automovilismo nacional. A lo largo de su trayectoria ha corrido carreras legendarias y campeonatos como la Carrera Panamericana, Formula Vee, Formula K, Formula Ford y las 24 Horas de Daytona, entre otros.

Gustavo del Campo es un ingeniero referente en las categorías del automovilismo nacional e internacional. Destacó por su sobresaliente labor con los autos Indy en dupla con el histórico Adrián Fernández. Ya sean ponys, fórmulas o prototipos, todo lo que pasa por sus manos se convierte en ganador. Como jefe de equipo, fue pieza clave en el desarrollo del Team GO y del Fernández Racing.

EVG