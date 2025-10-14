¡Leyenda! Cristiano Ronaldo hace historia con su gol ante Hungría y ya es el máximo anotador en Eliminatorias Mundialistas

El de siempre haciendo lo de siempre. Cristiano Ronaldo, capitán de Portugal, se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia de las Eliminatorias Mundialistas, esto gracias a su diana ante Hungría, rompiendo el empate que había con el Pescadito Ruiz.

CR7 estaba igualado con Carlos Ruiz Gutiérrez como el anotador más prolífico de los juegos clasificatorias mundialistas con 39 goles, pero con 40 años el letal exjugador del Real Madrid ya superó a la leyenda de Guatemala.

𝗗𝗘 𝗢𝗨𝗧𝗥𝗔 𝗚𝗔𝗟𝗔́𝗫𝗜𝗔 🪐 Cristiano Ronaldo tornou-se o melhor marcador de sempre em qualificações para o Mundial 🐐🌍 #FazHistória | #WCQ pic.twitter.com/Ivmv94ULX2 — Portugal (@selecaoportugal) October 14, 2025

“DE OTRA GALAXIA. Cristiano Ronaldo se convirtió en el máximo goleador histórico de la clasificación para el Mundial", compartió la Selección de Portugal para felicitar a su mejor jugador.

aar