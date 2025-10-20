¿La Selección Mexicana tiene vetado a un jugador de Chivas? Se revela la razón de la ausencia de la joya tapatía

Aficionados de Chivas creen que uno de sus jugadores está vetado de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tiene dolencias en zonas del campo especificas, como los laterales, pues con lesiones y bajo nivel de juego, parece que hay pocas opciones y los que viven un buen presente no son convocados, como es el caso de un jugador de Chivas que surgió el rumor estaría vetado del Tricolor.

Se trata de Richard Ledezma, jugador del Rebaño Sagrado, quien no ha sido llamado a la Selección Mexicana por Javier Aguirre aunque hay bajas en esta posición y pese al bajo nivel de elementos como Kevin Álvarez o Jorge Sánchez, lo que llevó a aficionados de Chivas a decir que está vetado.

JAJAJAJAJAJA, no mamen las burradas que dicen. Ledezma no está "vetado". Él mismo ha rechazado una y otra vez las convocatorias. Primero no quería sacar su pasaporte cuando estaba en Holanda y luego le dijo al "Vasco" Aguirre que no estaba decidido. https://t.co/RuZivI8Kmv — Martín del Palacio (@martindelp) October 19, 2025

¿Por qué Ledezma no es llamado a la Selección Mexicana?

Sin embargo, el periodista Martín del Palacio aclaró los rumores y explicó que el motivo es porque Ledezma ha rechazado jugar para la Selección Mexicana. “Ledezma no está “vetado”. Él mismo ha rechazado una y otra vez las convocatorias. Primero no quería sacar su pasaporte cuando estaba en Holanda y luego le dijo al “Vasco” Aguirre que no estaba decidido".

Y es que Richard Ledezma es un jugador estadounidense, nacido en Arizona, pero que cuenta con la nacionalidad mexicana por su familia, lo que le permite jugar con Chivas y ser elegible por México, en caso que decida representar al Tricolor.

Por el momento Ledezma no se ha decidido por elegir a México, como explica el comunicador Yeudiel Pacheco, quien dijo: “Aclaremos su situación: no es elegible por México hasta que haga one time switch, jugó mundial sub20 con USA y hasta disputó una fecha FIFA con la mayor”.

🇲🇽❓ Me ha salido una gran cantidad de tweets sobre que Ledezma debería ser convocado a selección y que Javier Aguirre ni lo voltea a ver



👉🏼 Aclaremos su situación: no es elegible por México hasta que haga one time switch, jugó mundial sub20 con USA y hasta disputó una fecha… pic.twitter.com/6A62qBtU4q — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) October 19, 2025

Richar Ledezma jugó para Estados Unidos Sub-20

Como Pacheco argumenta en su cuenta de X, el futbolista del Club Deportivo Guadalajara no tenía intenciones de sacar su pasaporte mexicano, hasta que se arregló su fichaje con la entidad tapatía, en donde ha dejado buenos momentos.

“Además cuando estuvo en PSV y se le cuestionaba sobre un llamado por México se la pasaba diciendo en cada zona mixta, entrevistas, etc. que estaba por sacar su pasaporte y así se la pasó con ese discurso toda la campaña; lo sacó hasta que arregló con Chivas”, añade.

Richard Ledezma, al mando de Gabriel Milito, tiene 12 partidos jugados, 9 de ellos como titular, con 635 minutos en lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. No tiene goles ni asistencias, pero sí dos tarjetas amarillas.

