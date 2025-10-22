Chivas pierde el invicto ante Querétaro y muestra carencias; Resumen y gol (VIDEO)

Las Chivas vieron cortada su racha de cuatro triunfos al hilo en el Apertura 2025 al sucumbir 1-0 a manos del Querétaro en el Estadio Corregidora, resultado con el que el equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito se quedó con 20 puntos después de 14 jornadas en la Liga MX.

Alí Ávila hizo estallar de emoción a los aficionados locales al marcar el único gol del duelo al minuto 2, cuando puso en ventaja a Gallos Blancos al aprovechar un rebote en el área tras un rechace de Raúl ‘Tala’ Rangel a un disparo raso de Jonathan Perlaza.

El Rebaño se fe en busca del empate y generó varias oportunidades ante un Querétaro que apostó por esperar a los rojiblancos y aprovechar un contragolpe.

Armando González, el goleador de las Chivas, tuvo ocasiones a los minutos 13, 21 y 32, pero no concretó ninguna de ellas y fue uno de los jugadores que dejó la cancha por decisión de Gabriel Milito antes del complemento, al ser sustituido por Teun Wilke, quien dejó escapar una oportunidad con un remate de cabeza al 66’.

Querétaro impide que Chivas gane cinco juegos al hilo por primera vez en 15 años

El Guadalajara se presentó al cotejo en el Estadio Corregidora con la misión de ganar cinco partidos consecutivos de Liga MX por primera vez desde el Torneo Bicentenario 2010, cuando el equipo era dirigido por José Luis Real.

Teun Wilke tuvo otro intento en el área al minuto 71 al lanzarse con la pierna derecha tras un centro de Cade Cowell, pero el remate se fue desviado.

Diego Campillo falló un remate de cabeza a quemarropa que se fue muy por arriba del arco defendido por Guillermo Allison tras un servicio de Roberto Alvarado al 81’, y dos minutos después el que perdonó, también con un testarazo, fue Cade Cowell.

El ‘Tala’ Rangel puso nerviosos a los seguidores de Chivas en el tiempo de compensación, luego de que al minuto 93 rechazó un disparo lejano de Ángel Zapata.

EVG