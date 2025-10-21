Chivas necesita refuerzos de lujo y ya le cerró las puertas a uno de los máximos ídolos del futbol mexicano

Uno de los máximos ídolos del futbol mexicano tendría las puertas cerradas para jugar en Chivas.

Las Chivas necesitan y quieren refuerzos de lujo, sobre todo a la ofensiva, para volver a conquistar el título de la Liga MX, pero ya le habría cerrado las puertas a uno de los máximos ídolos del futbol mexicano, Santiago Giménez, aunque no precisamente por gusto.

El seleccionado nacional fue cuestionado en un Instagram Live acerca de la posibilidad de jugar con el Rebaño, a lo que dejó en claro que aunque tuviera el deseo de hacerlo no podría, esto debido a que ni él ni sus padres son mexicanos de nacimiento, una de las reglas para vestirse de rojiblanco.

“Por lo que me han dicho, no puedo jugar en Chivas. Necesito haber nacido en México o que mis papás lo sean y pues no, ninguna de las dos”, comentó Santiago Giménez, con lo que descartó la posibilidad de jugar en algún momento de su carrera con las Chivas.

¿Quiénes son los delanteros de Chivas?

Las Chivas tienen registrados a siete delanteros en el actual Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en el que los dirigidos por el argentino Gabriel Milito viven su mejor momento de cara a la recta final de la fase regular del campeonato.

Javier Chicharito Hernández, Alan Pulido, Armando González, Roberto Alvarado, Hugo Camberos, Teun Wilke y Yael Padilla son los atacantes del Guadalajara en el actual certamen.

Un jugador con la experiencia de Santiago Giménez fortalecería la ofensiva de unas Chivas que aspiran a clasificar de manera directa a la Liguilla, para lo cual deben tener un cierre casi perfecto de temporada.

¿Santiago Giménez jugaría con los Pumas?

En la misma dinámica, un aficionado de Pumas le sugirió a Santiago Giménez que refuerce el ataque de la escuadra felina, pero la respuesta del Bebote fue contundente al afirmar que prefiere seguir en el Milan, máxime que ha comenzado de buena manera la Temporada 2025-2026 en la Serie A.

“Déjame aquí (en el Milan), mejor. Acabo de llegar, estamos en primero”, respondió el delantero de 24 años de edad ante la sugerencia del seguidor de los auriazules.

La respuesta de Santiago Giménez fue del agrado de los seguidores de Cruz Azul, equipo en el que el Bebote debutó profesionalmente en el 2017 y con el que ganó la Liga MX en el Torneo Guard1anes 2021.

