México anuncia su convocatoria para el Mundial Sub-17 y Gilberto Mora es la gran sorpresa

La Selección Mexicana anunció la convocatoria para la Copa del Mundo Sub-17 y el mediocampista ofensivo de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, es la gran sorpresa, pues no fue convocado a pesar de entrar en la categoría y de ser la más grande joya que hay en el futbol azteca.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Menores dio a conocer la convocatoria final para la Copa del Mundo FIFA Qatar 2025 Sub-17, en donde la Selección Nacional de México buscará el tercer campeonato de su historia.

El director técnico Carlos Cariño contará con 21 futbolistas para la justa mundialista, que se disputará del 3 al 27 de noviembre en Doha, con la participación de 48 selecciones. La Selección Nacional de México Sub-17 se encuentra en el Grupo F de la Copa del Mundo de la especialidad, en el que se enfrentará a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.

Convocatoria de la Selección Mexicana

Abdón Emanuel Turrubiates Calderón-León-Portero

Matías Velázquez Cantú-Santos-Portero

Santiago López Rodríguez-Toluca-Portero

Adrián Itzani Villa Zárate-Pachuca-Defensa

Félix Contreras-Real Salt Lake-Defensa

Ian Fernando Olvera Chavarría-Tijuana-Defensa

Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gomez-Chivas-Defensa

José Mariano Arnoldo Navarro López-Pachuca-Defensa

Michael Daniel Corona Ojeda-León-Defensa

Gael Alejandro García Ortega-Chivas-Medio

Jorge Sánchez Ramos-Rayados-Medio

Karin Alexander Hernández Luna-León-Medio

Kenneth Martínez Esquivel-Juárez-Medio

Oscar Rafino Pineda Torres-Chicago Fire-Medio

Íñigo Borgio Cibrián-Leganés-Medio

Aldo Patricio De Nigris González-Rayados-Delantero

Alex Aiden Gutiérrez Almaguer-Cruz Azul-Delantero

José Humberto Mancilla López-Pumas-Delantero

Lucca Joel Vuoso Ramos-Santos-Delantero

Luis Mario Gamboa Carrillo-Atlas-Delantero

Máximo Reyes Nájera-Santos-Delantero

Gilberto Mora anotó tres goles en el Mundial Sub-20 con México. ı Foto: Mexsport

¿Por qué no convocaron a Gilberto Mora al Mundial Sub-17?

Desde hace semanas se supo que Gilberto Mora no sería llamado a la Copa del Mundo Sub-17, pues es un jugador que se ha brincado los procesos por su incuestionable talento, tanto, que los directivos de la Selección Mexicana prefirieron que fuera al Mundial Sub-20.

Incluso el entrenador de la Selección Mayor, Javier Aguirre, comentó que sostuvo una charla con el Director de Selecciones Nacionales Menores de México, Andrés Lillini, y con el Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, Duilio Davino, en donde acordaron que mandarlo a la Sub-17 era un exceso.

“La gente de repente dice, ‘no es que cómo va a la Sub-20′. Nos sentamos (Andrés) Lillini, nos sentamos Duilio (Davino) y nos sentamos nosotros; era lo mejor para el jugador, lo mejor para su crecimiento.Si pensamos que mandarlo a la Sub-17 era un exceso", comentó Javier Aguirre en una entrevista para Fox Deportes.

