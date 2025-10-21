México anuncia su convocatoria para el Mundial Sub-17 y Gilberto Mora es la gran sorpresa

La Selección Mexicana anunció la convocatoria para la Copa del Mundo Sub-17 y el mediocampista ofensivo de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, es la gran sorpresa, pues no fue convocado a pesar de entrar en la categoría y de ser la más grande joya que hay en el futbol azteca.
La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Menores dio a conocer la convocatoria final para la Copa del Mundo FIFA Qatar 2025 Sub-17, en donde la Selección Nacional de México buscará el tercer campeonato de su historia.
El director técnico Carlos Cariño contará con 21 futbolistas para la justa mundialista, que se disputará del 3 al 27 de noviembre en Doha, con la participación de 48 selecciones. La Selección Nacional de México Sub-17 se encuentra en el Grupo F de la Copa del Mundo de la especialidad, en el que se enfrentará a Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza.
Convocatoria de la Selección Mexicana
- Abdón Emanuel Turrubiates Calderón-León-Portero
- Matías Velázquez Cantú-Santos-Portero
- Santiago López Rodríguez-Toluca-Portero
- Adrián Itzani Villa Zárate-Pachuca-Defensa
- Félix Contreras-Real Salt Lake-Defensa
- Ian Fernando Olvera Chavarría-Tijuana-Defensa
- Jhonnatan Tadeo Grajales D’Gomez-Chivas-Defensa
- José Mariano Arnoldo Navarro López-Pachuca-Defensa
- Michael Daniel Corona Ojeda-León-Defensa
- Gael Alejandro García Ortega-Chivas-Medio
- Jorge Sánchez Ramos-Rayados-Medio
- Karin Alexander Hernández Luna-León-Medio
- Kenneth Martínez Esquivel-Juárez-Medio
- Oscar Rafino Pineda Torres-Chicago Fire-Medio
- Íñigo Borgio Cibrián-Leganés-Medio
- Aldo Patricio De Nigris González-Rayados-Delantero
- Alex Aiden Gutiérrez Almaguer-Cruz Azul-Delantero
- José Humberto Mancilla López-Pumas-Delantero
- Lucca Joel Vuoso Ramos-Santos-Delantero
- Luis Mario Gamboa Carrillo-Atlas-Delantero
- Máximo Reyes Nájera-Santos-Delantero
¿Por qué no convocaron a Gilberto Mora al Mundial Sub-17?
Desde hace semanas se supo que Gilberto Mora no sería llamado a la Copa del Mundo Sub-17, pues es un jugador que se ha brincado los procesos por su incuestionable talento, tanto, que los directivos de la Selección Mexicana prefirieron que fuera al Mundial Sub-20.
Incluso el entrenador de la Selección Mayor, Javier Aguirre, comentó que sostuvo una charla con el Director de Selecciones Nacionales Menores de México, Andrés Lillini, y con el Director Deportivo de Selecciones Nacionales Varoniles, Duilio Davino, en donde acordaron que mandarlo a la Sub-17 era un exceso.
“La gente de repente dice, ‘no es que cómo va a la Sub-20′. Nos sentamos (Andrés) Lillini, nos sentamos Duilio (Davino) y nos sentamos nosotros; era lo mejor para el jugador, lo mejor para su crecimiento.Si pensamos que mandarlo a la Sub-17 era un exceso", comentó Javier Aguirre en una entrevista para Fox Deportes.
