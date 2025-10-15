Inter Miami quiere a Gilberto Mora a como de lugar y este su plan maestro para juntarlo con Leo Messi

Gilberto Mora llamó la atención de varios equipos internacionales después de su gran actuación en el Mundial Sub-20 con México y en esa lista se encuentra la escuadra de la Major League Soccer (MLS) Inter Miami, que usarán a Lionel Messi para convencer al joven de 17 años de fichar con ellos.

Con información del portal Futbol Total, el conjunto de ‘Las Garzas’ quiere convencer a Gilberto Mora de mudarse a Miami en cuanto cumpla 18 años el siguiente año. Jugar con Lionel Messi es una de las razones que pondrán en la mesa para que el mexicano se vaya a la MLS, además de presentarle una gran oferta al Tijuana por la carta del chiapaneco.

Fichar a Gilberto Mora el siguiente año será una misión difícil para el Inter Miami, pues el jugador de los Xolos tiene varias ofertas de grandes equipos europeos como el Barcelona y el Manchester United, pero la última palabra la tendrá el oriundo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Happy birthday to Gilberto Mora who turns 17 today! 🎉



The talented Mexican has a BRIGHT FUTURE ahead. 🥳❤️💎



pic.twitter.com/zYp3I2s8w3 — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) October 14, 2025

Esta es la estrategia a futuro del Inter Miami con Gilberto Mora

El Inter Miami quiere hacerse de los servicios de Gilberto Mora como plan para la estrategia que tienen a futuro como franquicia, y el fichaje del joven mexicano sería un gran inicio para ‘Las Garzas’ por su corta edad.

El equipo de la Major League Soccer quiere realizar un modelo que se base en captar talento joven tanto en Estados Unidos como en el continente americano, para darles foco en el mundo y, con la gran relación que tienen con varios equipos europeos, después venderlos al viejo continente.

Sin embargo, hay una traba para el Inter Miami en su intento de fichar a Gilberto Mora, pues tendrán que esperar un año para que el mexicano pueda unirse a sus filas, ya que sigue siendo menor de edad. La única manera de asegurar la compra del chiapaneco es que firme un precontrato.

🎶 Amo su inocencia… ¡17 años! 🎶

Nuestro Gilberto Mora celebra su cumpleaños 17 ¡Felicidades, Gil! 🎂 Por más goles, sueños y celebraciones con la Rojinegra ❤️🖤#LocosXTijuas 🐕 pic.twitter.com/uqAYaH7h87 — Xolos (@Xolos) October 14, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Gilberto Mora con los Xolos?

Los Xolos de Sebastián Abreu son una de las sorpresas de esta temporada, pues después de 12 jornadas se encuentran en la sexta posición de la tabla general, es decir que están en puestos de liguilla directa.

El siguiente compromiso del conjunto de Tijuana podría ser una gran oportunidad de sumar otros tres puntos a su causa para mantenerse en la parte alta del Clausura 2025, pues se medirán ante el Puebla, el peor equipo de la actual campaña.

El compromiso entre los Xolos y la Franja se llevará a cabo el próximo viernes 17 de octubre del 2025 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y el balón rodará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

DCO