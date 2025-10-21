Max Christie, de los Dallas Mavericks, asegura que el juego de la NBA en México será “buen espectáculo”

Max Christie, jugador de los Dallas Mavericks, habla sobre el juego de la NBA en México

La afición mexicana se prepara para vivir una nueva visita de la NBA al país y sin duda uno de los jugadores que se robará las miradas es el escolta de los Dallas Mavericks, Max Christie, quien con 22 años de edad empieza a ganar terreno en la quinteta texana y habló ante los medios sobre lo que espera del partido ante los Detroit Pistons en México.

“Les vamos a dar un buen espectáculo. Estoy muy contento de poder presentarme ante todos ustedes. Apreciamos su apoyo y haremos todo lo posible para darle una victoria a todos los fans de los Mavs”, dijo Christie en conferencia de prensa virtual ante los medios de comunicación mexicanos.

Max Christie espera ofrecer un buen juego ante Pistons

Por su edad, Max Christie es uno de los jugadores a seguir en el juego de la NBA en México. El escolta, nacido en Arlington, está emocionado por jugar fuera de Estados Unidos y aunque estarán lejos de casa, sabe que tienen seguidores fuera de Texas.

“Sabemos que no tenemos seguidores sólo en el estado de Texas. Si en México se toman el tiempo de vernos en la televisión y de comprar nuestras camisetas, creo que es justo que podamos ir a ofrecerles un buen juego de basquetbol, junto con los Pistons”, dijo.

Max Christie se mostró contentó sobre la globalización y expansión del juego, destacando que la NBA ha estado en países como China, además de visitas a Australia, París y ahora la Ciudad de México.

“Me gusta como nos estamos expandiendo y globalizando el juego. Tuvimos pretemporada en China, creo que tuvimos juegos en Australia antes, París, y ahora la Ciudad de México. Estoy completamente de acuerdo con la expansión del juego, especialmente cuando ves la demografía de nuestros jugadores. Más y más vienen de áreas internacionales, afuera de Estados Unidos”, dijo.

El juego de la NBA en México coincide con el Día de Muertos, celebración que es una de las importantes en el país y de la cual el jugador de los Mavs dijo conocer bien, pues lo aprendió en la escuela.

“Conozco bien la festividad, en la secundaria nos enseñaron mucho acerca de eso. Me parece que es como nuestro Halloween. He visto las ofrendas y la comida, me emociona por fin vivirlo en persona”, comentó el jugador de los Dallas Mavericks.

aar