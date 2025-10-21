Ausar Thompson, estrella de los Detroit Pistons, emocionado por la visita de la NBA a México: “Quiero ver la cultura”

La NBA regresa a México con un juego de temporada regular. Uno de los equipos protagonistas son los Detroit Pistons, que en pocos días arrancan su aventura en la nueva temporada, pero en el calendario tienen marcada su visita a suelo mexicano para enfrentar a los Dallas Mavericks el próximo 1 de noviembre.

Al respecto de este juego en la Ciudad de México, la joven estrella de los Pistons, Ausar Thompson, de 23 años, habló en conferencia de prensa sobre lo que espera de este juego, dejando en claro que está emocionado de jugar en un país en el que nunca ha estado y destacó la importancia de la expansión de la liga.

Ausar Thompson espera hacer a los mexicanos fans de los Pistons

“Lo que más me emociona es ir a un lugar en el que nunca he estado y me encantaría probar la auténtica comida mexicana, tenemos mucha aquí, pero siento que en México lo hacen mejor, quiero probar la comida, de hecho, voy a quitar esas respuestas, porque lo principal es la cultura, quiero ver cómo es allá, la forma de vida”, dijo vía digital.

La afición mexicana es conocida por su pasión y por llenar la arena cada vez que la NBA viene al país, algo que no deja indiferente a Ausar Thompson, quien asegura que de las cosas que más lo emocionan es poder ver una atmósfera diferente.

“Mis expectativas son conocer una atmósfera diferente, nunca he ido en México, quiero ver como son los fans, que tan ruidosos pueden ser, como tratan de aprender el juego y que se vuelvan fans de la NBA”, dijo, además de agregar que buscará hacer a la gente mexicana aficionadas de los Pistons.

“Estoy tratando de convertir a tantos como pueda a fans de los Pistons, que vean el juego y los haremos fans de los Pistons. Si son fans de los Mavericks está bien, pero ojalá puedan salir siendo fans de los Pistons”, dijo.

La NBA se ha vuelto constante en sus visitas a México en los últimos años, algo que para Ausar Thompson es bueno, pues la globalización permite que más países enseñan su forma de jugar y eso se ve reflejado en los ganadores del premio al Jugador Más Valioso de los últimos años.

“Definitivamente, creo que más países de Europa e incluso como México involucrándose, pueden cambiar la forma en que Estados unidos juega, los últimos siete MVP´s no fueron de Estados Unidos, eso nos enseña como otros países aprenden y mejoran en el basquetbol", apuntó.

