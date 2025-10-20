Entrenador del Milan hace extraña broma que incluye a Santiago Giménez, después de no ponerlo de titular en la Serie A

Santiago Giménez entró de cambio en la victoria del Milan 2-1 ante la Fiorentina, la decisión de iniciar desde la banca fue explicada tras el duelo por el entrenador milanista, Massimiliano Allegri, quien incluso bromeó sobre este aspecto luego de una pregunta de una leyenda italiana.

El estratega del cuadro rossoneri fue cuestionado sobre la ausencia de Giménez por la leyenda Christian Vieri, quien en su momento fue un gran delantero y ahora es comentarista en la televisión italiana. Lo que no esperaba era la respuesta de Allegri.

“Si te hubiera tenido en el banquillo, quizá habría puesto a Giménez de titular (a Vieri, que le hizo la pregunta). Bromas aparte, si lo hubiera puesto de titular, no habría tenido a ningún otro delantero en el banquillo”, sentenció el italiano entre risas.

Massimiliano Allegri explica ausencia de Santiago Giménez

El entrenador del AC Milan bromeó sobre la ausencia de Santiago Giménez, pues le dijo a Christian Vieri que elegiría al Bebote antes de él. Después explicó que la elección es que con el mexicano en el 11 titular no habría tenido a ningún delantero en el banco de suplentes.

Más adelante el timonel italiano dijo que la entrada de Santiago Giménez fue benéfica para el club, pues eso permitió que Rafa Leao estuviera más suelto, además que tiene opciones para jugar sin un delantero centro.

“Cuando (Leao) tuvo a Giménez en la segunda mitad, sin duda tuvo más libertad de movimiento. Sin embargo, también puedes acostumbrarte a jugar sin delantero centro, porque esta noche Fofana, sobre todo en la segunda mitad, empezó a desbordar como mediocampista, y esa es una ventaja muy importante”, dijo Massimiliano Allegri.

Aunque no ha metido él los goles, Santi Giménez sigue apoyando en la ofensiva del equipo, pues ha provocado dos penaltis en favor del Milan, apoyando a sus compañeros. El estratega también señaló el momento del juego en donde entró el mexicano.

“Esperé el cambio porque había un córner, pero tras la tarjeta amarilla de Athekame, llamé inmediatamente a Giménez. Tenía que leer el partido: tuve suerte y me salió bien. Lo importante era mantener el equilibrio”, dijo.

Para el final, el entrenador Massimiliano Allegri sentenció que su equipo hizo un buen partido, que no había dejado que la Fiorentina se acercara a su portería y que la diana en contra pudo haberse evitado.

“No, solo puedo decir que el equipo hizo un buen partido. Hasta el gol, no habíamos permitido ni un solo disparo a puerta, y encajamos un gol que podríamos haber evitado”, indicó.

